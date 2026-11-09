Sony je na tom finančně dobře, poděkovat může PlayStationu a Spider-Manovi

- Tokijská společnost Sony zveřejnila finanční výsledky za uplynulý kvartál
- Nevede si vůbec špatně, některé divize hlásí velký nárůst čistého zisku
- Poděkovat může Sony především herní divizi a Spider-Manovi
Japonský gigant Sony toho má ve svém portfoliu opravdu hodně. Zatímco některá z jeho tradičních odvětví dlouhodobě strádají, kupříkladu divize chytrých telefonů, jiné naopak velmi prosperují a pozitivně se podepisují na finančních výsledcích. Sony ve svých nejnovějších čtvrtletních finančních výsledcích zaznamenala prudký nárůst zisku, který byl z velké části způsoben divizí PlayStation a obrovským úspěchem nejnovějšího snímku Spider-Man: Zbrusu nový den.
Hry a filmy drží Sony v dobré finanční kondici
Podle finančních výsledků společnosti za uplynulý kvartál vzrostl čistý zisk Sony za tři měsíce končící v září na 449,60 miliardy jenů (přibližně 62 miliard korun), což představuje nárůst o 44 procent ve srovnání s 311,4 miliardami jenů (zhruba 43 miliard korun), které tokijský gigant vykázal za stejné období v loňském roce. Významně k tomu přispěl film Spider-Man: Zbrusu nový den, který měl premiéru v červenci a stal se třetím nejvýdělečnějším filmem v historii, když na celosvětových tržbách vydělal přibližně 55 miliard korun.
To představuje obrovský nárůst pro dceřinou společnost Sony Pictures Entertainment, která vykázala zisk 12,6 bilionů korun, což je nárůst o 527 procent oproti 2 bilionům korun vykázaným za stejné období v roce 2025. Prodej konzolí PlayStation 5 sice poklesl, konkrétně bylo prodáno 2,6 milionu kusů oproti 4 milionům prodaným ve druhém čtvrtletí roku 2025, zisky se podařilo zajistit v poplatcích inkasovaných z prodeje her a z exkluzivních titulů.
Konkrétně Marvel’s Wolverine se prodal v počtu 2,4 milionu kusů při nahlášeném rozpočtu 300 milionů dolarů (cca 6,5 miliard korun), prodej her pro PlayStation obecně vzrostl, a to jak u digitální distribuce, tak u fyzických nosičů. Negativní dopad neměl ani týdenní bojkot hráčů, který se konal v srpnu na protest proti plánu Sony zcela upustit od fyzických kopií. Do budoucna se PlayStation nyní zaměřuje na svou konzoli nové generace, na které vývojáři podle finančního ředitele Sony Lin Tao dosahují solidního pokroku a která postupuje podle plánu.