Majitelé Xperie 10 VI zuří: Sony je podvedlo, aktualizace se nedočkají

- Japonské Sony slíbilo tři velké softwarové aktualizace pro svůj model Xperia 10 VI
- V oficiálním seznamu aktualizací ale chybí, důvodem má být úložiště
- Nelze se ale ubránit dojmu, že se tokijský gigant jen vymlouvá
Délka softwarové podpory u chytrých telefonů je pro mnoho uživatelů jedním z klíčových bodů, na základě kterého se rozhodují, zda si od dané značky smartphone pořídí, či nikoli. V případě levnějších modelů bývá standard dva roky velkých a tři roky menších aktualizací, u prémiovějších modelů ale není výjimkou ani pětiletá podpora. Slíbená softwarová podpora ovšem není pro výrobce nikterak závazná a často je postavená na důvěře. Ta se v některých případech nemusí vyplatit, jak se mohli přesvědčit zákazníci japonského giganta Sony.
Tři velké aktualizace se nekonají
Tokijská společnost začala postupně aktualizovat své modely na Android 17, přičemž začala svou vlajkovou lodí Xperia 1 VIII. Zároveň však zveřejnila i seznam zařízení, která se na aktualizaci v dohledné době mohou těšit, přičemž překvapením byla absence Xperie 10 VI, která původně měla aktuální verzi Androidu obdržet, ostatně na trh byla uvedena v roce 2024. Ve zprávě zveřejněné na svých webových stránkách nicméně Sony potvrdila, že model Xperia 10 VI nebude aktualizován na systém Android 17.
Podle společnosti jí „technická omezení daná konfigurací úložiště zařízení“ brání v tom, aby mohla nabídnout zážitek z používání systému Android 17, který by společnost Sony považovala za adekvátní. Při uvedení na trh přitom Sony přislíbila pro tento model tři aktualizace operačního systému Android, z čehož vyplývalo, že Android 17 bude jeho poslední významnou aktualizací. Aby to nebylo tak jednoduché, model Xperia 10 VII dostane Android 17, a je rovněž vybaven úložištěm o kapacitě 128 GB.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 155 × 68 × 8,3 mm, hmotnost: 164 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Technická omezení, na která Sony poukazuje, by mohla naznačovat, že model Xperia 10 VI využívá pomalejší typ úložiště, nicméně Sony nikdy nespecifikovalo, zda telefon používá UFS 2.2, UFS 3.1, nebo úplně jiný typ. Jiní výrobci nicméně v souvislosti s aktualizací podobný problém nemají, tudíž celá záležitost vypadá ze strany Sony spíše jako výmluva. Každopádně se majitelé Xperie 10 VI mohou cítit stejně podvedení, jako v minulosti například zákazníci Nokie, která měla také potíže s dodržením slibu o aktualizacích.