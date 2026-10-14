Velký zvrat kolem GTA 6: hráči na PC se dočkají už začátkem roku 2027

- Hráči by se mohli dočkat PC verze GTA 6 mnohem dřív, než se všeobecně čekalo
- Podle důvěryhodných zdrojů magazínu GamesBeat by se měla hra na počítačích objevit už v prvním čtvrtletí příštího roku
Blížící se vydání hry Grand Theft Auto 6 na konzolích PS5 a Xbox Series X/S, které připadá na 19. listopadu, patří k nejočekávanějším událostem v historii herního průmyslu. Naopak verzi pro PC studio Rockstar Games zatím oficiálně neoznámilo. Zdá se však, že hra se na počítače podívá už poměrně brzy. Rockstar ji údajně vydá v prvním čtvrtletí roku 2027. Informaci přinesl magazín GamesBeat s odvoláním na čtyři nejmenované zdroje z herního průmyslu.
PC verze za dveřmi
Pokud by se tento termín skutečně potvrdil, pak by GTA 6 dorazilo na PC jen několik měsíců po uvedení hry na konzolích. V takovém případě by si hra našla cestu na PC o poznání rychleji než její předchůdci. Například na PC verzi GTA 5 museli fanoušci čekat déle než rok a půl od vydání na konzolích Xbox 360 a PS3.
Rockstar by mohl na vydání PC verze spěchat hned z několika důvodů. Autoři pochopitelně chtějí zaujmout co největší skupinu hráčů už jen s ohledem na extrémně nákladný vývoj, který měl podle některých odhadů převyšovat 1,5 miliardy dolarů. Stejně tak ale tvůrci nepochybně mají propracovaný plán na implementaci nástrojů pro tvorbu uživatelského obsahu. Vždyť právě proto si Rockstar v roce 2023 pořídil studio s názvem Cfx.re, které stojí za oblíbenými online roleplay servery v rámci projektu FiveM.
GTA 6 Online
O online části GTA 6 jsme se oficiální cestou dosud nedozvěděli vůbec nic. To však neznamená, že se ní ve studiích Rockstaru usilovně nepracuje. Svědčí o tom i nedávné vyjádření šéfa streamovací platformy Twitch Dana Clancyho, který pro agenturu Bloomberg uvedl, že ke spuštění online režimu GTA 6 dojde v příštím roce.
Rockstar dal už mnohokrát jasně najevo, že je více než ochotný posunout termín vydání, aby mohl své hry řádně odladit. Grand Theft Auto 6 se ostatně dočkalo dvou odkladů – původně mělo vyjít v roce 2025, pak v květnu 2026 a nakonec se (snad) dočkáme 19. listopadu. Doufejme tedy, že podobnou péči dostane také dosud neoznámená PC verze.