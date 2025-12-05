Umělá inteligence kompletně v češtině! Vyzkoušeli jsme, jak funguje na Xiaomi 15T Pro

- Xiaomi 15T Pro dostalo HyperOS 3 s pokročilou umělou inteligencí podporující češtinu
- HyperAI nabízí praktické nástroje pro text, překlad, titulky i generování obsahu
- Na rozdíl od konkurence funguje většina funkcí offline i v našem jazyce bez omezení
Řada Xiaomi 15T nepřišla s novým HyperOS 3.0 rovnou z výroby, oba telefony – tedy Xiaomi 15T a 15T Pro – však obdržely aktualizaci jako první. Během našeho testování nové grafické nadstavby jsme se samozřejmě zaměřili i na umělou inteligenci HyperAI, která je v systému HyperOS už od začátku, Xiaomi ji ale postupně vylepšuje. Co je důležité – podpora češtiny i slovenštiny zůstává.
Xiaomi HyperAI v kostce
Pro širší kontext se sluší uvést, na jakých základech Xiaomi HyperAI stojí. Základ představuje Google Gemini, který nahrazuje Asistenta a má i vlastní aplikaci. Do té se musíte přihlásit svým Google účtem (bez toho nelze Gemini používat) a pracovat s ním jako s klasickým chatovacím robotem.
Jazykový model Gemini je pak nápomocný i při úpravě fotek přes aplikaci Google Fotky nebo pro reverzní vyhledávání formou Circle to Search. Ale pozor, tuto funkci nenajdete v nastavení Gemini, jak byste možná čekali, ani v nastavení HyperAI. Musíte zamířit do Nastavení –> Domovská obrazovka –> Systémová navigace a zde u zástupců najdete Zakroužkuj a hledej. Pak už stačí jen přidržet dolní linku a spustit reverzní vyhledávání.
Nepřehlédněte
HyperOS 3.0 je našlapaný novinkami, které vám ulehčí práci. Vyzkoušeli jsme ho na Xiaomi 15T Pro
Gemini sice česky umí, což je výrazné vylepšení oproti Google Asistentovi, nicméně žádnou hitparádu nečekejte. Kritika je už druhým rokem stejná – v češtině mu chybí kontext i osobnost, působí až moc roboticky a de facto není schopný běžné konverzace.
A pak jsou tu funkce přímo HyperAI, které jsou přímo v HyperOS, i když na pozadí jsou poháněné modelem Gemini Nano pro offline použití a cloudovými službami pro složitější úkoly. Podporují češtinu i slovenštinu naplno, což je výhoda oproti Samsungu nebo Googlu, kde čeština často nefunguje ideálně. Funkce jsou navíc integrovány přímo do systémových aplikací, takže nepotřebujete extra aplikace. Co vše tedy HyperAI umí?
AI psaní a textové vylepšení
V aplikaci Poznámky je HyperAI naprosto geniální – sumarizuje, přepisuje, opravuje gramatiku nebo překládá do 30 jazyků včetně češtiny. Omezuje se na 4 tisíce znaků, ale pro běžné úkoly stačí. Vyzkoušeli jsme přepsání dlouhého chatu do stručného resumé pro meeting, šlo to rychle a přesně.
Další bonus je generování textů v Zprávách. Načrtněte koncept oslavy nebo pracovní e-mail a AI to vylepší. V HyperOS 3 přibyly novinky jako kontextové úpravy, kde systém chápe celý dokument a navrhne změny. Pro studenty nebo kohokoliv, kdo často vytváří texty, je to velmi užitečná vychytávka.
AI tlumočník a titulky
AI tlumočník je šikovná věc pro cestovatele. Simultánní překlad hovorů v reálném čase s hlasovým výstupem. V nabídce překladu v reálném čase je 30 jazyků, včetně češtiny, slovenštiny, ale i exotičtějších jazyků jako čínština, barmština nebo ázerbájdžánština.
Vyzkoušeli jsme předklad z češtiny do čínštiny, což ve výsledku dopadlo velmi dobře. Stačí namluvit první část, ta se přeloží a přehraje se přeložená část. Jakmile se ozve protistrana v druhém jazyku, opět dojde k překladu a syntetický hlas namluví překlad znovu. Až na problémy s vlastními jmény a čísly či roky je překlad velmi povedený. A to přestože AI zde pracuje s textem, který následně převede na hlas, ne naopak.
Stejně širokou nabídkou překladů a jazyků se pak chlubí funkce AI titulky, která je dostupná všude v systému a dělá to, že jakýkoliv zvuk a hlas z telefonu přeloží do plovoucího okna s titulky. Dobrou zprávou je, že telefon nebere zvuk pouze z mikrofonů, ale spoléhá hlavně na „systémový zvuk“, funkci tedy můžete používat i s vypnutým zvukem, což může přijít vhod sluchově postiženým, nebo při sledování filmů a videí na YouTube.
AI asistent pro kreativitu
Část své AI ukrylo Xiaomi do aplikace Galerie, říká tomu AI asistent pro kreativitu. Funkci na generování a rozpohybování fotek do živých, dynamických tapet jsme si již ukázali v článku o HyperOS 3.0. AI editor maže objekty, upravuje bokeh nebo přidává rámečky – funguje offline díky Gemini Nano. Testovali jsme vymazání nežádoucího člověka z dovolenkové fotky, výsledek byl čistý bez artefaktů. Operace samotná navíc probíhá jen zhruba 10 sekund.
Úprava videí je jednodušší: napište „přidej hudbu a zpomal“, AI to zpracuje. Není to dokonalé jako u Pixelu, ale v češtině chápe příkazy přesně. Pro sociální sítě nebo rodinné videa super pomůcka. Pokud by vás zajímalo srovnání s Galaxy AI, Google Gemini u Pixelů 9 a Apple Intelligence na iPhonu, můžete se podívat na naše samostatné články. HyperAI zatím z hlediska počtu funkcí spíše paběrkuje.
Naopak proti všem zmíněným má obrovskou výhodu v tom, že de facto všechny funkce podporuje v češtině, což se o konkurenčním pojetí umělé inteligence říci nedá.
Cena a dostupnost
Xiaomi 15T a 15T Pro se v Česku prodávají už od konce září. Jak už zaznělo, aktualizace HyperOS 3.0 na ně dorazila v minulém týdnu. Základní model Xiaomi 15T v černém, stříbrném či rose gold provedení vyjde na 9 990 korun včetně DPH, dražší a trochu lépe vybavený model 15T Pro vyjde v základní konfiguraci 12/256 GB na 13 990 korun.