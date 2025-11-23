HyperOS 3.0 je našlapaný novinkami, které vám ulehčí práci. Vyzkoušeli jsme ho na Xiaomi 15T Pro

- Xiaomi pomalu ale jistě distribuuje aktualizaci na HyperOS 3.0
- U nás ji stáhnete na Xiaomi 15, ale i novější modely 15T a 15T Pro
- Podívali jsme se na všechny klíčové novinky, jako HyperIsland nebo novou offline komunikaci
Na konci srpna oznámilo Xiaomi velkou aktualizaci své košaté nadstavby HyperOS. Nová verze HyperOS 3.0 je postavená na Androidu 16 a kromě funkcí s tím spojených přináší i celou řadu vlastních vychytávek. Od minulého týdne je aktualizace kromě vrcholných Xiaomi 15 a 15 Ultra také na nejnovějších skoro-vlajkových modelech Xiaomi 15T a 15T Pro. Jaké novinky z HyperOS 3.0 patří k těm nejzajímavějším?
HyperOS 3.0: designovka s několika vychytávkami
HyperOS je především designová záležitost, jak jsme u grafických nadstaveb Xiaomi – dříve MIUI, nyní HyperOS – dobře zvyklí. Co do vzhledu samotné nadstavby se oproti HyperOS 2.0 prakticky nic zásadního nezměnilo. Je tu ale nový způsob personalizace zamykací obrazovky, který si čínský gigant vypůjčil z iOS 26; podobně jako třeba Vivo nebo další výrobci.
Začneme tapetou – tu si můžete vybrat z předvolených, umístit tam vlastní obrázek, případně si nechat vygenerovat dynamickou AI tapetu. Extra zajímavá funkce je možnost vzít vlastní fotku a nechat ji přegenerovat umělou inteligencí do různých stylů (například ve stylu anime, pixar nebo jen upravit kontury a barevnou saturaci), případně ji nechat pomocí AI rozpohybovat v tzv. dynamickou AI tapetu.
Kromě toho HyperOS 3.0 rozšiřuje možnosti widgetů, k dispozici jsou vyloženě asijské, s roztomilými kočičkami a podobně, nebo praktické, jako je nový přehrávač hudby či úkolovník. Systém je zkrátka flexibilnější a nevnucuje jednotný vzhled všem.
Chytrý výřez HyperIsland
HyperIsland je nová interaktivní oblast v horní části displeje, která nahrazuje klasická oznámení a rozšiřuje je o živé informace. Uživatel tak vidí aktuální dění – spuštěnou navigaci, příchozí hovory, minutku, stopky nebo přehrávání hudby – mnohem přehledněji a elegantněji než dříve. Prvek je vždy po ruce a dá se rychle rozkliknout, takže funguje jako rychlá informační zóna a zkratka pro některé běžící procesy bez nutnosti otevírat aplikace.
Velkou výhodou je také to, že HyperIsland pracuje dynamicky. Když například čekáte na jídlo z doručovací služby, nahoře se zobrazí postup objednávky, aniž byste museli cokoliv otevírat. Podobně fungují časovače, přehrávač nebo systémové události.
Pro uživatele to znamená nejen pohodlnější ovládání, ale i dojmem „živějšího“ systému. Celé prostředí působí moderněji a prémiově. Xiaomi navíc konstantně otevírá API pro HyperIsland vývojářům, takže lze očekávat, že kompatibilních aplikací bude rychle přibývat.
Umělá inteligence HyperAI
Xiaomi se v oblasti umělé inteligence značně vylepšuje a na rozdíl od jiných výrobců nabízí celkem praktické funkce, navíc beze zbytku s podporou češtiny i slovenštiny. V rámci HyperOS 3.0 přináší sadu chytrých nástrojů, které znáte již z minulosti: patří sem například generování textů, automatické shrnování obsahu, chytré kopírování informací z obrázků a vytahování dat z dokumentů. Systém zvládá i kontextové rozpoznávání obsahu – vyhledání, přeložení, přepis nebo převod do poznámky.
Další užitečnou novinkou jsou automatické titulky a přepisy v reálném čase. To pomáhá v prostředích, kde nelze pustit zvuk, nebo když potřebujete rychle pochopit obsah videa. Co do novinek, HyperAI v HyperOS 3.0 přináší zejména grafické a designové funkce, již zmíněné generování tapet a rozpohybování statických obrázků v dynamické tapety.
Konektivita: HyperConnect, propojení s Applem a offline komunikace
Součástí HyperOS je od začátku sada funkcí jménem HyperConnect (v češtině Propojitelnost). Její součástí je například Xiaomi Share, tedy jakýsi jednoduchý přenos dat, odkazů a vlastně všeho možného mezi telefony Xiaomi, Poco a Redmi. To je srovnatelné s nedávno uvedeným Vivoshare či AirDropem, známý z ekosystému společnosti Apple.
A když už jsme u Applu, nechybí velmi oblíbené propojení s Macem či iPadem. Stačí si na Apple zařízení stáhnout aplikaci Xiaomi Inteconnectivity, spárovat zařízení s mobilním telefonem Xiaomi a pak můžete velice pohodlně a rychle přenášet soubory z telefonu do počítače/tabletu, případně i sdílet obrazovku. Malá perlička, toto zrcadlení obrazovky Apple umí pro své telefony taky, ale v Evropské unii dostupné není. Xiaomi je tedy v tomto paradoxně dál; byť kvůli eurounijní regulaci.
Poslední novinkou v otázce konektivity je offline komunikace mezi telefony Xiaomi. Tato funkce funguje díky přímému Bluetooth spojení mezi zařízeními, které dokáže propojit telefony až do vzdálenosti přibližně 1,3 kilometru v otevřeném prostoru bez překážek. Uživatelé tak mohou zůstat ve spojení i při výpadku nebo absenci sítě, což je vhodné například při venkovních aktivitách, v horách nebo v letadle. Pro aktivaci je potřeba mít v telefonu vloženou SIM kartu, být přihlášen do Xiaomi účtu a mít povolené Bluetooth.
Cena a dostupnost
Xiaomi 15T a 15T Pro se v Česku prodávají už od konce září. Jak už zaznělo, aktualizace HyperOS 3.0 na ně dorazila v minulém týdnu. Základní model Xiaomi 15T v černém, stříbrném či rose gold provedení vyjde na 9 990 korun včetně DPH, dražší a trochu lépe vybavený model 15T Pro vyjde v základní konfiguraci 12/256 GB na 13 990 korun.