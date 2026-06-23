Satelitní SOS v Česku: v nouzi vás zachrání jen jedna značka mobilů

- Funkce pro nouzové spojení přes satelit už začíná být reálně použitelnou pojistkou v mnoha zemích
- Google uvádí Česko mezi zeměmi, kde funguje SOS přes satelit na podporovaných Pixelech
- Apple má Tíseň SOS, ale Česko v seznamu dostupnosti chybí
- Samsung zatím v Česku nenabízí satelitní SOS jako jasně dostupnou službu pro běžné zákazníky
Nouzové spojení přes satelit v mobilu vypadá na první pohled jako další jednoduchá položka výbavy. Jenže u telefonů v roce 2026 nestačí zjistit, jestli model „má satelit“. Důležitější je, kde služba běží, kdo ji provozuje a zda ji váš telefon vůbec nabídne ve chvíli, kdy zmizí mobilní signál i Wi-Fi.
Právě v tom je rozdíl proti běžným funkcím typu NFC nebo bezdrátového nabíjení. U satelitního SOS nerozhoduje jen hardware. Stejná funkce může v jedné zemi znamenat použitelnou záchrannou pojistku a jinde jen řádek v marketingových materiálech.
Apple začal, ale do Česka ještě nedošel
Apple dostal nouzové satelitní funkce do povědomí s iPhonem 14. Funkci jsme si tehdy vyzkoušeli a základní princip zůstává stejný. Když nemáte mobilní signál ani Wi-Fi, iPhone se pokusí připojit přes satelit, na displeji ukáže, jak telefon správně natočit, a po vyplnění krátkého dotazníku odešle zprávu tísňovým službám.
Apple službu v češtině označuje jako Tíseň SOS přes satelit. Funguje na iPhonech 14 a novějších, ale jen ve vybraných zemích. V oficiálním seznamu najdete například Německo, Rakousko, Francii, Itálii, Španělsko, Švýcarsko, USA, Kanadu, Japonsko nebo Mexiko. Česko tam zatím není.
Pro české majitele iPhonu to neznamená, že je funkce bezcenná. Pokud často jezdíte do Alp, Itálie nebo Německa, může jít o velmi užitečnou pojistku. Doma na Šumavě, v Krkonoších nebo v Jeseníkách na ni ale podle aktuálního seznamu Applu spoléhat nemůžete.
U Pixelů je situace nejjasnější
Google má pro český trh překvapivě jasnější odpověď. V dokumentaci pro telefony Pixel používá název SOS přes satelit a uvádí, že funkce je k dispozici na Pixelech od řady Pixel 9 výš, s výjimkou Pixelu 9a. Mezi podporovanými zeměmi je uvedené i Česko.
Ani tady nejde o kouzelné spojení odkudkoli. Google upozorňuje na pokrytí, podmínky sítě a místní pravidla. Telefon musí mít aktuální software, služba musí být v zařízení aktivní a při použití je potřeba správně natočit mobil podle pokynů na obrazovce. Překážky jako stromy, terén nebo budovy mohou spojení zkomplikovat.
Pro výběr telefonu je ale rozdíl podstatný. U podporovaného Pixelu existuje přímá opora pro českou dostupnost, u iPhonu zatím ne. Dobře to ukazuje i Pixel 10a, u kterého jsme už psali, že satelitní komunikace patří mezi jeho nejzajímavější novinky. Pokud se podobné funkce dostanou i mimo nejdražší modely, přestanou být jen výsadou lidí s vlajkovou lodí v kapse.
Samsung má problém hlavně v dostupnosti služby
U Samsungu je potřeba oddělit technickou podporu v telefonu od služby dostupné v konkrétní zemi. Samsung v oficiálním oznámení mluví o rozšiřování satelitní komunikace pro vybrané telefony Galaxy, včetně řady Galaxy S26. Zároveň ale připomíná, že dostupnost závisí na trhu, operátorovi, modelu a verzi One UI.
V USA se mluví o spolupráci s operátory T-Mobile US, Verizon a AT&T. V Evropě Samsung zmiňuje Virgin Media O2 ve Spojeném království, testy s MasOrange ve Španělsku a spolupráci se skupinou Vodafone. To je dobrý signál do budoucna, ale do spuštění služby v Česku ještě možná vede dlouhá cesta.
Pokud tedy máte Samsung a chcete nouzové spojení přes satelit používat v Česku, zatím máte smůlu. Nestačí, že konkrétní Galaxy podporuje potřebnou technologii. Musí existovat i operátor, trh a software, které ji v dané zemi skutečně zpřístupní.
Podobné pokusy nejsou jen u Samsungu. Huawei, Xiaomi nebo Oppo už satelitní komunikaci u vybraných modelů řešily hlavně pro čínský trh, v Evropě je ale širší využití zatím velmi nejistá budoucnost.
Z mobilu se satelitní telefon nestane
Častý omyl kolem SOS přes satelit je představa, že běžný smartphone najednou zvládne totéž co satelitní telefon. Nezvládne. U Applu i Googlu jde hlavně o krátkou textovou komunikaci, polohu a základní údaje o situaci. Nečekejte běžný hovor, WhatsApp z hřebene hor, posílání fotek ani internet na chalupě bez signálu.
Telefon navíc potřebuje vhodné místo. Měli byste být venku a mít co nejlepší výhled na oblohu. Stromy, skály, údolí, hustá zástavba nebo špatně natočený mobil mohou spojení zpomalit, případně zablokovat. SOS přes satelit tím neztrácí cenu. Patří ale mezi poslední záchranné cesty, ne mezi náhrady za přípravu.
Před cestou mimo signál se vyplatí zkontrolovat podporu služby pro danou zemi, vyzkoušet demo režim, nastavit nouzové kontakty, aktualizovat systém a vzít powerbanku. V reálné tísni má pořád přednost běžné volání na 112, protože telefon se může připojit i přes jinou dostupnou mobilní síť.
Pokud chcete nouzové spojení přes satelit hlavně pro Česko, nejdřív se dívejte po podporovaných Pixelech. U iPhonu s ním počítejte hlavně při cestách do zemí, kde Apple službu spustil. U Samsungu zatím nezbývá než čekat na jasné evropské nebo české spuštění.