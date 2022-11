Vyzkoušeli jsme satelitní SOS funkci na iPhone 14. V Česku vám ale bude k ničemu

Apple se snaží svým zákazníkům nabídnout víc než jen zařízení a s nimi přímo spojené služby. Po detekci pádů a zdravotních notifikacích z Apple Watch přichází další služby, které by majitelům iPhonů v budoucnu mohly zachránit život. Jednou z nich je přivolání pomoci skrz satelity Globalstar.

Když Apple během tradiční zářijové keynote představoval své novinky, iPhone 14 a iPhone 14 Pro, ukázal nám i dvě nové bezpečnostní funkce, dá-li se to tak nazvat. První byla detekce autonehody. Kolem té už stačila vzniknout lehká kontroverze, protože funkce se podle všeho několika uživatelům aktivovala třeba při jízdě na horské dráze a dalších divočejších aktivitách. Nicméně nezbývá než doufat, že tuhle funkci nikdo z nás doopravdy nebude potřebovat. To samé se dá říct i o té druhé. Ta ja ale o něco zajímavější z technologického pohledu, proto se na ni dnes podíváme podrobněji.

Jen škoda, že v České republice nebo kdekoliv v Evropě si tuhle novinku prozatím nevyzkoušíte, dostupná je pouze na území USA a Kanady. Zde ji lze otestovat v bezpečném režimu (bez přivolání pomoci), a vzhledem k tomu, že už několik let žiji v USA, rozhodl jsem se pro vás sepsat, jak to funguje.

Zatím jen v USA a Kanadě

Pokud se vám stane, že se se svým iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro nebo 14 Pro Max, který jste koupili kdekoli na světě, mimo Číny, Hong Kongu nebo Macau, dostanete do nebezpečné situace, potřebujete zavolat pomoc, jste mimo dosah mobilních sítí nebo Wi-Fi a shodou okolností jste na území USA nebo Kanady, máte štěstí. Telefony se nově dokáží spojit se satelity sítě Globalstar.

Možná jste zaznamenali zprávy, že Apple investoval 450 milionů USD do louisianské firmy Globalstar. Ta provozuje síť 24 satelitů na nízké oběžné dráze Země, které se pohybují rychlostí kolem 25 750 km/h. Váš iPhone musí mít na některý ze satelitů přímou viditelnost, aby se k němu mohl připojit a vyslat SOS zprávu záchranným složkám.

Jakmile se ocitnete na území USA nebo Kanady, v nastavení telefonu se vám objeví položka, skrz kterou máte možnost spojení se satelity vyzkoušet. A je to opravdu vcelku jednoduché. Musíte mít přímou viditelnost na oblohu a telefon směrovat dle ukazatele na displeji. Pokud byste byli v hustším lese, může se stát, že iPhone bude spojení navazovat delší dobu, nebo se mu to nepovede vůbec. Na aktuálních podmínkách pak závisí i doba odesílání zprávy a vaší polohy. Tato data by měla být odeslána během 15 sekund. Další potřebné údaje během minuty. Celou dobu musí mít váš iPhone přímou viditelnost na zvolený satelit.

Nutno podotknout, že i testovací režim si můžete vyzkoušet pouze na území USA nebo Kanady. A služba má další drobná omezení. Nefunguje na ostrovech Guam a Americká Samoa. Nemusí fungovat na Aljašce a v severní části Kanady nad 62. stupněm zeměpisné šířky. Tedy tam, kde byste tuhle službu zrovna mohli potřebovat. Nicméně v USA je míst bez pokrytí signálem mnohem více, takže tahle možnost přivolat pomoc může přijít vhod i jinde než v úplné divočině.

V případě, že už se do nesnází dostanete a opravdu nemáte přístup k síti mobilního operátora nebo Wi-Fi a pokusíte se zavolat 911, iPhone vám nabídne odeslání zprávy skrz satelit a navede vás krok po kroku k tomu, jak to udělat. To už jste si ale vyzkoušeli v demo verzi dříve.

Tímto způsobem však nelze volat. Místo toho se váš iPhone spojí se záchrannými složkami a poté, co odpovíte na pár základních otázek, týkajících se vaší aktuální situace, předá tyto informace, včetně vaší polohy, nadmořské výšky a stavu baterie vašeho iPhone záchranářům.

Pokud máte nastaveno předem, může iPhone předat i údaje z vašeho Medical ID a předat zprávu vašim emergency kontaktům. Zároveň může zobrazit vaši polohu prostřednictvím aplikace Find My, pokud svoji polohu s někým sdílíte. Toto všechno musíte mít ale nastaveno předem. Až v samotné nastalé situaci už tyto kroky neprovedete.

Podle toho, kde se nacházíte, může se stát, že záchranné složky nedokážou přijímat textové zprávy. Ne všechny dispečinky v USA jsou moderně vybavené. V tom případě jsou údaje z vašeho iPhone předány do centra Apple, kde vyškolení pracovníci vaše údaje zpracují a předají je záchranářům ve vaší oblasti jinou formou.

Služba byla spuštěna v polovině listopadu a je pro všechny majitele výše uvedených iPhonů na dva roky zdarma. Respektive na dva roky od aktivace daného zařízení. Co se stane po dvou letech, zdali a jak Apple tuto službu zpoplatní, se zatím neví. Předpokládám, že i tahle služba je aktuálně spíše v testovacím provozu a Apple si bude oťukávat její využití a zjišťovat jak ji posunout dále, k širšímu využití i jinde po světě.

Měl jsem možnost si testovací režim vyzkoušet a povedlo se mi připojit na satelit i uvnitř v domě (ukázku najdete na screenshotech výše). Trvalo to déle než venku, ale vše fungovalo jak má. Testovací mód vám ukáže jen to, jak se spojit se satelity, neodesílá žádné zprávy.

Tento týden začíná v Pensylvánii lovecká sezóna a já se chystám do hlubokých lesů. Člověk by to neřekl, ale i v Pensylvánii se najdou místa, která jsou kompletně bez signálu. Východní strana Allegheny National Forest, kam se chystám, je zhruba 3 hodiny autem od Pittsburghu a je přesně tím místem. Kamarád má v lesích loveckou chatu a ačkoli je jen pár mil od hlavní silnice, člověk nikdy neví, co se může stát. Neřekli byste, že by se zrovna v této oblasti měl člověk dostat do situace, kdy je bez signálu. Přece jen žijeme v 21. století a američtí operátoři se v reklamách chlubí, že pokrývají 99,9 % populace. Jenže vysoké kopce, hluboká údolí a husté lesy často nedovolí proniknout signálu tradičních mobilních sítí. Přesto doufám, že tuhle funkci nebudu nikdy potřebovat.