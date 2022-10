Detekce autonehody u iPhonu 14 tropí hlouposti. Zapíná se i na horské dráze

Apple již dříve ukazoval, jak vše testoval na trenažéru se skutečnými auty a figurínami. Potud vše v pořádku. Nyní se ale začaly množit případy, kdy zařízení upozornilo tísňovou linku na nebezpečí autonehody, když byl jeho uživatel jen na horské dráze. Informovala o tom Joanna Stern, reportérka The Wall Street Journal.

Since the iPhone 14 went on sale, the 911 dispatch center near Kings Island amusement park has received at least six phones calls saying:

“The owner of this iPhone was in a severe car crash…”

Except, the owner was just on a roller coaster.

🆕 by me: https://t.co/hp1fHZBIf6 pic.twitter.com/i0lZPoWzGz

— Joanna Stern (@JoannaStern) October 9, 2022