Nové informace o Apple Watch SE 2! Přinesou funkce z vybavenějších modelů?

Chytré hodinky od Applu patří mezi to nejlepší, co můžete nosit na zápěstí. Propojení Apple Watch s iPhonem je téměř bezkonkurenční a hodinky tak téměř do puntíku naplňují definici „prodloužená ruka telefonu.“ Jedním z jejich záporů je ovšem cena, kterou se společnosti z Cupertina podařilo snížit u cenově dostupné varianty s přídomkem SE. Ta se sice Applu velmi povedla, nicméně bez kompromisů se to neobešlo.

Podle spekulací, se kterými přišel server iDropNews, ovšem Apple na nedostatcích zapracoval a chystané Apple Watch SE 2 (nebo Apple Watch SE 2022 – název se může změnit) budou mít zase o něco méně kompromisů. Pokud jde o design, ten by měl zůstat zachován – hodinky tedy budou nejspíše opět dostupné ve 40mm a 44mm velikosti. Mezi vítanými přídavky má být taktéž Always-on režim displeje či senzor pro měření EKG, což jsou funkce, které aktuální verzi chybí.

Změny se mají odehrát také uvnitř. Apple Watch SE 2 pravděpodobně dostanou stejný čipset, jaký najdeme v Apple Watch Series 7. S nárůstem funkcí má také vzrůst prodejní cena, konkrétně o celých 20 dolarů (cca 500 Kč) na 299 dolarů (cca 8 500 Kč s DPH).