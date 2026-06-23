TOPlist

Apple Watch před létem zajímavě zlevnily. Ceny startují na 5 589 Kč

PR článek
PR článek 23. 6. 6:50
Smartwatche Apple Watch
  • Apple Watch SE 3 nyní pořídíte u Mobil Pohotovosti za výrazně výhodnější cenu
  • Každý model Apple Watch cílí na jiného uživatele – od cenově dostupných SE 3 přes univerzální Series 11 až po odolné Ultra 3 pro nejnáročnější
  • Využít lze také nákup na čtvrtiny, díky kterému jsou Apple Watch dostupnější než kdy dříve

Apple Watch patří mezi nejoblíbenější chytré hodinky na trhu, a právě teď je u Mobil Pohotovosti pořídíte za mimořádně výhodné ceny. Nejvíce zlevnily modely Apple Watch SE 3 a Apple Watch Series 11, přičemž nejnovější Apple Watch SE 3 nyní koupíte už od 5 589 Kč. Využít navíc můžete i oblíbený nákup na čtvrtiny.

Apple Watch SE 3: Nejlepší vstupenka do světa Apple Watch

Apple Watch SE 3 jsou ideální volbou pro každého, kdo chce využívat výhody ekosystému Apple bez nutnosti investovat do nejdražších modelů. Nabídnou vše podstatné, co od moderních chytrých hodinek očekáváte. Nechybí přehledné notifikace z iPhonu, sledování denní aktivity, sportovní režimy ani monitoring spánku. Díky lehké konstrukci a dlouhé výdrži baterie jsou vhodné pro každodenní nošení, ať už míříte do práce, školy nebo na trénink. Navíc teď zlevnily na dosud nejnižší cenu.

Chytré hodinky Apple Watch Se 3

Apple Watch Series 11: Univerzální pomocník pro zdraví, sport i každodenní život

Apple Watch Series 11 představují nejuniverzálnější model v nabídce Applu. Jsou určeny uživatelům, kteří chtějí mít přesný přehled o svém zdraví, sportovních výkonech i každodenní aktivitě. Oproti modelu SE přinášejí pokročilejší zdravotní funkce, větší a jasnější displej a prémiovější zpracování. Díky elegantnímu designu se hodí stejně dobře ke sportovnímu oblečení jako k pracovnímu outfitu.

Chytré hodinky Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3: Pro náročné a do každých podmínek

Pro uživatele, kteří chtějí absolutní špičku, jsou určeny Apple Watch Ultra 3. Tento model vznikl s ohledem na sportovce, dobrodruhy a všechny, kteří od hodinek očekávají maximální odolnost a výdrž. Titanové tělo, zvýšená odolnost proti vodě, prachu i nárazům a mimořádně jasný displej umožňují používat hodinky v jakýchkoliv podmínkách. Luxusní zpracování a dlouhou výdrž baterie pak ocení úplně všichni.

Chytré hodinky Apple Watch Ultra 3

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Propagační fotografie k zařízení Steam Machine
Steam Machine jde do předprodeje. Je dražší než Xbox i PlayStation
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 21:30
1
Xiaomi YU7 GT na okruhu Nürburgring
Xiaomi YU7 GT má nový rekord na Nürburgringu, za volantem ale nikdo neseděl
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 20:00
0
Samsung již není jihokorejskou jedničkou
Samsung přišel o pozici nejhodnotnější firmy Jižní Koreje: novým lídrem je SK Hynix
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 19:00
0
Nové produkty v portfoliu Philips Hue
Letní Philips Hue novinky dorazily do Česka: chytré spínače konečně vyřešily otravný nedostatek
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 18:00
0

Kapitoly článku