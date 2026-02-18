Google předběhl Apple: Pixel 10a podporuje satelitní komunikaci i v Česku

- Pixel 10a je v mnohém stejný jako jeho předchůdce
- Google zrecykloval design, displej, fotoaparáty i čipset Tensor G4
- Hlavní novinkou je podpora satelitní komunikace, která je dokonce podporována i v České republice
- České ceny jsou ale celkem sebevědomé, prodej začne od 5. března
Google už několik let po sobě představuje nové smartphony Pixel ve dvou vlnách – v první polovině roku představuje odlehčené modely vzešlé z půl roku starých vlajkových lodí, v druhé polovině roku pak posílá na trh to nejlepší, co aktuálně dokáže. Dnešního dne se týká první varianta, neboť Google posílá na trh odlehčený smartphone Pixel 10a.
Pixel 10a: co všechno se (ne)změnilo?
Nový Pixel 10a vypadá velmi podobně jako jeho předchůdce a překvapivě s ním sdílí i značnou část parametrů, jedná se tak spíše o mírný facelift než o zbrusu nový telefon. V oblasti designu se Google nepouštěl do žádných experimentů, jednoduše vzal loňský základ a malinko jej poupravil. Všechny novinky jsme v článku označili tučným písmem, abyste je nemuseli hledat – moc jich totiž není.
Došlo ke kompletnímu zapuštění fotoaparátů do jedné roviny se zády a také ke ztenčení rámečků okolo displeje. Díky tomu má telefon decentně menší půdorysné rozměry 153,9 × 73 mm, naopak tloušťka narostla na rovných 9 mm. Obměněna byla i paleta barev, Pixel 10a bude nabízen ve světle zelené, černé, červené a modro-fialové. Telefon splňuje odolnostní krytí IP68 a je oproti minulé generace šetrnější k přírodě – Google se chlubí tím, že byl z větší míry vyroben z recyklovaných materiálů, a že jeho balení neobsahuje žádné plasty.
Přední stranu vyplňuje 6,3″ Actua displej s Full HD rozlišením a obnovovací frekvencí 60-120 Hz, papírově se tedy jedná o stejný panel jako loni. Google nicméně mezigeneračně navýšil maximální jas na 3000 nitů (v peaku), a opatřil obrazovku modernějším ochranným sklem Gorilla Glass 7i. Součástí obrazovky je i nadále čtečka otisků prstů a kruhový výřez pro 13Mpx selfie kamerku se světelností f/2.2.
Na zádech najdeme stejné fotoaparáty jako u Pixelu 9a, tedy:
- 48Mpx hlavní (1/2″ snímač) s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.7
- 13Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/2.2
Teleobjektiv chybí, nicméně Google tvrdí, že jeho schopnosti dokáže zastoupit hlavní fotoaparát, která podporuje technologii Super Res Zoom až do 8× přiblížení. K dispozici je pochopitelně celá paleta softwarových a AI funkcí, které dokáží „vymáčknout“ z použitých snímačů maximum, ať už během focení, nebo po něm. Novinkou je například funkce Fotokouč, která dokáže pomocí modelů Gemini analyzovat scénu a pomoci uživateli k pořízení toho nejlepšího záběru.
Zase ten samý čipset
Jednoznačně největším překvapením Pixelu 10a je čipset Tensor G4 s bezpečnostním koprocesorem Titan M2 – Google tak porušil letité pravidlo, že jeho odlehčené telefony dostávají stejný motor jako jeho aktuální vlajkové lodě. Tensor G4 ale poháněl už loňský Pixel 9a, v tomto ohledu tak bohužel k žádnému upgradu nedošlo. To samé platí i o paměťových konfiguracích, telefon bude opět nabízen ve variantách 8/128 a 8/256 GB.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 153,9 × 73 × 9 mm, hmotnost: 183 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5100 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Akumulátor si ponechal kapacitu 5 100 mAh, maximální nabíjecí výkon kabelem zůstal na hodnotě 23 wattů, u bezdrátového nabíjení došlo ke zrychlení na 10 wattů. Google se rovněž pyšní delší výdrží v módu Extreme Battery Saver, který má nově dosahovat až 120 hodin.
Satelitní konektivita i pro Českou republiku
Bezdrátová konektivita doznala dvou znatelných vylepšení – standard Bluetooth byl povýšen na verzi 6.0 a vůbec poprvé u „áčkového“ Pixelu vidíme podporu satelitní konektivity. SOS satelitní komunikace navíc nebude omezena pouze na území USA, ale bude podporována i v Čechách a na Slovensku – pomoci se tak „dovoláte“ i mimo běžný mobilní signál. Google v tiskové zprávě tvrdí, že čerství majitelé Pixelu 10a mohou tuto službu využívat první dva roky zdarma, poté by měla být zpoplatněna.
Pixel 10a půjde do světa s Androidem 16, přičemž Google slibuje 7 let plnohodnotných aktualizací operačního systému, pravidelný přísun nových funkcí a bezpečnostních záplat.
Cena a dostupnost
Pixel 10a je možné předobjednat od dnešního dne, samotný start prodeje je naplánován na 5. března. Doporučené ceny jsou celkem odvážné – 13 290 Kč v případě 128GB verze, případně 15 690 Kč u 256GB varianty. Google to tak s novým Pixelem mezi zajetou konkurencí nebude mít vůbec jednoduché.
K Pixelu 10a budou dostupná i nová sluchátka Pixel Buds 2a (3 690 Kč) a nové barevné kryty. A dokonce se do červené a černé barvy převlékla i samotná sluchátka. Kromě těchto barev je pořídíte i v modro-fialové a světle zelené.
Pixel 10a si u Mobil Pohotovosti pronajmete jen za 359 Kč měsíčně, nebo předobjednáte výhodněji o 2 500 Kč a se 3letou zárukou zdarma.