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Efektivněji a bez kabelů: Dreame posouvá možnosti robotického sečení

PR článek
PR článek 23. 6. 11:15
Robotické sekačky Dreame zvládnou i náročnější terén s lehkostí

Robotické sekačky nejsou na trhu žádnou novinkou, ale jejich technologie se neustále vyvíjejí. Značka Dreame reaguje na nejčastější problémy uživatelů a přináší řešení, která zcela eliminují potřebu instalace obvodových drátů a zajišťují plynulý provoz i v náročných podmínkách.

Klíčovým vylepšením je navigační systém 3D OmniSense s technologií LiDAR. Ten sekačkám umožňuje okamžitě zmapovat pozemek a s vysokou přesností obcházet překážky. V závislosti na typu zahrady jsou k dispozici dvě produktové řady. Zatímco řada Dreame A1 Pro je navržena pro precizní údržbu standardních pozemků, řada Dreame A3 AWD disponuje pohonem všech čtyř kol. Díky tomu spolehlivě zvládá i náročnější terén a strmé svahy, které starším generacím robotů činily problémy.



Robotické vysavače Dreame X60



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Precizní péče pro běžné zahrady

Řada robotických sekaček Dreame A1 Pro je ideální volbou pro majitele klasických rodinných pozemků. Nabízí dokonale přesné sečení, precizní úpravu okrajů a díky pokročilým senzorům se bezpečně vyhýbá zapomenutým hračkám či domácím mazlíčkům. Díky mapování v reálném čase dokáže denně posekat až 1 000 m² plochy. Systém přesného nastavení výšky sečení přímo přes aplikaci zaručuje rovnoměrný střih trávníku. Výsledkem je reprezentativní trávník bez jakýchkoli starostí.

 Inteligentní plánování tras sečení pro rovnoměrný výsledek
Inteligentní plánování tras sečení pro rovnoměrný výsledek

Nezastavitelný pohon, který zkrotí i strmé svahy

Pro členité pozemky s plochou až do 5 000 m² vyvinulo Dreame řadu A3 AWD s pohonem všech čtyř kol. Senzory neustále vyhodnocují sklon a přilnavost jednotlivých kol a dynamicky upravují výkon tak, aby se sekačka držela přímé linie i na nerovné ploše. Tyto robotické sekačky spolehlivě zdolají i náročný terén, před kterým běžné roboty dosud kapitulovaly. Díky robustnímu podvozku neztrácí trakci ani na rozmočeném podkladu či kluzké trávě.

 Strmý svah ani překážky nezastaví technologicky vyspělé sekačky řady Dreame A3 AWD
Strmý svah ani překážky nezastaví technologicky vyspělé sekačky řady Dreame A3 AWD

Mít reprezentativní zahradu už dávno nemusí znamenat hodiny strávené prací. S technologicky vyspělými řadami robotických sekaček Dreame získáváte nejen špičkový stroj, který si poradí s jakýmkoli terénem, ale zejména luxus v podobě volných víkendů. Nechte starosti se sečením na expertech od Dreame a proměňte svou zahradu v místo čistého relaxu.

Autor článku PR článek
PR článek
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