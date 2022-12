USB-C v iPhonech povinně do Vánoc 2024, nařídila Applu Evropská unie

V letošním roce padlo na půdě Evropského parlamentu k důležitému rozhodnutí – všechna elektronická zařízení prodávaná na území unie budou muset využívat jednotný standard pro nabíjení, kterým je USB-C. K tomu drtivá většina výrobců dospěla sama od sebe, nicméně především jedna firma se stále tvrdošíjně drží svého vlastního standardu. Řeč je samozřejmě o Applu a jeho iPhonech využívající konektory Lightning, kterých se společnost z Cupertina z pochopitelných důvodů nechce vzdát.

🔌The Directive (EU) 2022/2380 related to the #CommonCharger for mobile devices is published in the #OfficialJournal

It will enter into force on 27/12/2022

— EUR-Lex (@EURLex) December 8, 2022