Apple se chystá plnit nařízení EU, jednotný konektor dostane nejprve příslušenství

Začátkem tohoto měsíce Evropský parlament konečně nařídil výrobcům mobilní techniky, aby od roku 2024 nasadili jednotný nabíjecí konektor. Není tajemstvím, že největší dopad to bude mít na Apple. Ten se totiž u svých iPhonů a některého příslušenství zuby nehty drží vlastního Lightningu. Ten sice technologicky notně zastarává, avšak na licenčních poplatcích od výrobců příslušenství přináší do Cupertina nemalé peníze.

Podle známého novináře Marka Gurmana se nicméně kalifornská společnost s novou legislativou smířila a už přechod na USB-C chystá u některých svých produktů, které dodnes používají proprietární řešení. Konkrétně se má jednat o všechny tři modely sluchátek AirPods a příslušenství pro Mac, jako jsou Magic Keyboard a Magic Trackpad.

USB-C se dle Gurmana nevyhne ani iPhone 15, který by měl být představen na podzim příštího roku, čímž by začal splňovat evropskou legislativu o rok dříve, než je nutné. Co se týče iPadů, zde využívá Lightning pouze základní, cenově dostupný model, který by měl přesedlat na USB-C ještě letos. Kde by podle Gurmana mohl Apple trochu „zlobit“, je iPhone SE, který by se mohl objevit začátkem roku 2024. Ten by mohl být posledním modelem s Lightningem.

Gurman se také odhodlal ke spekulaci ohledně toho, jak dlouho jednotný konektor v iPhonech přežije. Podle něj USB-C v chytrých telefonech od Applu příliš dlouho nevydrží – tento výrobce už několik let intenzivně pracuje na tvorbě smartphonu bez jakéhokoliv konektoru.