Evropský parlament rozhodl: za dva roky bude (nejen) u smartphonů povinný port USB-C

O zavedení jednotného nabíjecího portu pro smartphony a další drobnou elektroniku se Evropská unie snaží již několik let, nyní to však vypadá, že se skutečně dočkáme. Evropský parlament totiž včera schválil návrh směrnice, která přikazuje výrobcům elektroniky prodávané na evropském trhu nasazovat jednotný nabíjecí port USB-C. Směrnice byla prosazena značnou většinou – 602 členů parlamentu hlasovalo pro, 13 proti a 8 se zdrželo.

Pokud ustanovení směrnice v aktuálním znění schválí Evropská rada, bude nasazení USB-C portu do elektronických zařízení povinné od konce roku 2024. Jediná výjimka platí pro notebooky, u nichž bude port USB-C povinný až na jaře roku 2016. Nařízení se týká následujících typů zařízení:

Smartphony

Tablety

Digitální fotoaparáty

Náhlavní soupravy

Kapesní konzole

Čtečky elektronických knih

Klávesnice

Myši

Přenosné navigační systémy

Sluchátka

Notebooky

Kromě tvaru konektoru chce Evropská unie harmonizovat i požadavky na kompatibilitu standardů nabíjení napříč všemi zařízeními – všechna mají údajně podporovat minimálně standard USB Power Delivery s výkonem 18 wattů.

Evropský parlament si od prosazení jednotného nabíjecího portu slibuje značné snížení elektronického odpadu, díky opakovanému využití nabíječek prý mohou evropští spotřebitelé uspořit až 250 milionů eur ročně a zamezit tak vzniku 11 000 tun elektronického odpadu.

Rozhodnutí Evropského parlamentu pocítí především Apple, který do svých iPhonů (a několika dalších zařízení) nasazuje proprietární konektor Lightning. Ačkoliv se v Cupertinu výměně za USB-C dlouhé roky brání, nové nařízení se jim asi obejít nepodaří, koneckonců podobné se údajně chystá i v USA. Teoreticky by tak Apple mohl představit ještě dvě generace iPhonů s Lightningem, my však doufáme, že si kalifornská firma pospíší a nasadí USB-C už do příští řady.