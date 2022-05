Apple se odváže! Za rok prý konečně uvede iPhone s USB-C

Uznávaný analytik Ming-Chi Kuo na Twitteru sdílel své přesvědčení o možném brzkém nahrazení proprietárního Lightningu portem USB-C. Mělo by se tak stát už v příštím roce při představení iPhonů 15. Mohlo by tak dojít ke zrychlení přenosu dat i nabíjení.

My latest survey indicates that 2H23 new iPhone will abandon Lightning port and switch to USB-C port. USB-C could improve iPhone's transfer and charging speed in hardware designs, but the final spec details still depend on iOS support.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 11, 2022