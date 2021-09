Rána pro Apple. Evropská komise chce mít do dvou let na všech zařízeních USB-C

Dnes se stalo to, co většina očekávala a čeho se Apple obával. Evropská komise vydala legislativní návrh, jehož hlavním cílem je snížit počet elektronického odpadu. Hlavní součástí tohoto návrhu je prosazování jednotného konektoru na všech elektronických zařízeních a není překvapením, že jako jednotné řešení byl zvolen port USB-C. To nepotěší zejména Apple, který u svých iPhonů dlouhodobě používá vlastní port Lightning.

Návrh se netýká pouze smartphonů, ale jakýchkoliv elektronických hraček – tabletů, kapesních herních konzolí, fotoaparátů, přenosných reproduktorů či sluchátek. Jednotný má být nejen samotný tvar portu/konektoru, ale rovněž i standard rychlého nabíjení. To může pro výrobce smartphonů oříšek, neboť prakticky každý z nich má vyvinutou vlastní formu rychlonabíjení, která není kompatibilní s konkurencí.

