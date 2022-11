Co přinese iPhone 15? Tohle je 5 novinek, které bychom chtěli vidět příští rok

Příští rok jistě dorazí iPhone 15 a jeho různě velcí sourozenci

Apple by měl s touto generací započít nový tříletý cyklus

Jaké novinky od chystaných novinek očekáváme?

Letošní generace iPhonů 14 mnoho zákazníků zklamala. Základní modely nepřináší prakticky žádné zásadní změny. Vylepšené modely Pro a Pro Max sice mají lepší fotoaparát a chytrý výřez Dynamic Island, avšak za odložení iPhonů 13 nestojí. Ale co iPhone 15 pro příští rok, zlomí prokletí posledních let? Tohle je pětice věcí, které bychom si u něj přáli vidět.

Konečně USB-C

Legislativa Evropské unie tvrdě zaklekla na všechny výrobce, kteří neuznávají jednotný nabíjecí port USB-C. Jedním z těch úplně posledních je právě americký Apple. Vrcholní manažeři americké firmy potvrdili, že se budou muset podvolit a iPhone s USB-C skutečně přijde. Nevíme však, zdali to bude již příští rok, nebo až v roce 2024. Navíc existuje i eventualita, že Apple představí telefon zcela bez portu a nabíjení bude probíhat pouze přes bezdrátovou technologii MagSafe.

V každém případě půjde o maličkou revoluci (minimálně pro fanoušky jablečných zařízení). Apple již v těchto dnech využívá USB-C u svých počítačů nebo tabletů. Poměrně nešťastně jej však „kombinuje“ s Lightning portem u iPhonu a příslušenství. Snad tato dualita skončí co nejdříve.

Periskopický fotoaparát

U iPhonů 14, konkrétně u modelů Pro a Pro Max, jablečný výrobce přinesl přepracovaný hlavní fotoaparát s rozlišením 48 Mpx, fázovým ostřením a optickou stabilizací obrazu. Fotosestava na zádech čítá taktéž 12Mpx fotoaparát s funkcí 3× bezztrátového přiblížení.

Fanoušci a technologičtí nadšenci však volají po nasazení tzv. periskopického objektivu, u nějž se světlo dopadající na vnější čočku láme přes optický hranol do „tunelu“, na jehož konci leží fotočip.

Spekulace hovoří o tom, že iPhone by s takovým fotoaparátem mohl nabídnout klidně až 10× přiblížení bez ztráty detailu. Známý analytik Ming-Chi Kuo je více při zemi, hovoří o 6× optickém přiblížení. Tento pokročilý fotoaparát by se měl objevit pouze u modelů s přídomkem Pro.

Dynamic Island pro všechny

Pro rok 2022 americký výrobce jasně vymezil, že „profesionální“ modely iPhone 14 Pro a Pro Max obdržely nový „průstřel“ Dynamic Island, zatímco ten základní a zvětšený Plus zůstaly u starého podélného výřezu. Snad každý fanoušek si ale přeje, aby Apple letos zjihnul a obšťastnil přítomností dynamického výřezu všechny své smartphony. To samé mimochodem lze říci o zvýšené obnovovací frekvenci 120 Hz, které firma přezdívá ProMotion. Vždyť androidová konkurence má takové vychytávky již dávno…

Návrat iPhonu mini

Toto je spíše z ranku zbožných přání. iPhone 12 mini, potažmo 13 mini, byl totální úkaz, jeden z těch nejlepších a opravdu kompaktních smartphonů na trhu. Jasnou volbou zůstává pro mnoho zákazníků i dnes, byť v nejnovější generaci byl nahrazen naopak zvětšeným modelem Plus. Na povrch však prosakují informace o tom, že právě iPhone 14 Plus se prodává žalostně málo, a tak možná není úplně od věci, aby jej Apple po roce zase vyměnil za prcka.

iPhone 15 Ultra

Experti již několik týdnů poukazují na to, že Apple možná změní názvy nových iPhonů. Dle nejnovějších spekulací se očekává základní iPhone 15 a jeho doprovod (buď Plus nebo mini), dále iPhone 15 Pro a pak iPhone 15 Ultra, který nahradí Pro Max. Nebude to však jenom o úhlopříčce.

Ultra by měla mít nejvýkonnější čipset (pravděpodobně Apple A17 Bionic), větší kapacitu RAM (alespoň 8 GB) a také pořádně vylepšený fotoaparát nebo rychlejší nabíjení. Že to zní až moc naivně a Apple v současnosti takových inovací není schopný? Uvidíme. Každopádně by si za takový stroj nechal pořádně zaplatit – očekáváme minimálně 1 200 dolarů, tedy asi 35 tisíc korun s DPH.