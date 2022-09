iPhone 15 Ultra? Apple prý chystá změny v pojmenování svých telefonů

Apple v tomto týdnu představil čtyři nové iPhony, přičemž oproti minulé generaci provedl v sestavě významnou změnu. Nejmenší model mini byl nahrazen variantou Plus, čímž se portfolio jablečných telefonů o něco zjednodušilo – máme zde dva iPhony s 6,1″ a dva s 6,7″ displejem.

O této obměně se spekulovalo už delší dobu. Čím nás ale Apple překvapil, je volba jména pro větší základní model – namísto očekávaného iPhone 14 Max byl odhalen iPhone 14 Plus. To může některým připadat nelogické, ale Apple zřejmě ví, co dělá – v Cupertinu pravděpodobně nechtěli, aby si jeho zákazníci pletli základní iPhone 14 Max s prémiovým iPhonem 14 Pro Max. Podle Marka Gurmana ze serveru Bloomberg nás rošáda v názvech čeká i příští rok.

Hardwarové parametry iPhone 14 Pro Max Systém, čipset a konstrukce Operační systém: iOS 16, čipset: Apple A16 Bionic, hexa-core, GPU: Apple GPU, RAM: 6 GB, interní paměť: 128/256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 160,7 × 77,6 × 7,85 mm, hmotnost: 240 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,7", OLED, rozlišení: Super Retina, 1290 × 2796 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: Lightning

Baterie: 4 323 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.78, 24mm, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, PDAF, čtvrtý: TOF 3D LiDAR scanner, hloubkový senzor, selfie kamera: 12 Mpx, f/1.9, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor), HDR, 4K video Cena: 36 990 Kč Kompletní specifikace

Gurman tvrdí, že za rok už pojmenování Pro Max neuvidíme – namísto toho dorazí iPhone 15 Ultra. Přídomek Ultra firma z Kalifornie použila u svých posledních vrcholných Apple Watch a kromě toho takto označuje dosud nejvýkonnější procesor vlastní produkce. Je tedy možné, že se Apple pokusí názvy příštích iPhonů sjednotit s názvy počítačových čipsetů, u nichž rovněž používá přídomky Pro, Max a Ultra.

Apple letos poměrně výrazně oddělil výbavu základních modelů od řady Pro a podle informátora Ming-Chi Kua má v tomto trendu pokračovat i příští rok. Důvod je jednoduchý – nalákat zákazníky na prémiové funkce vrcholných variant a přinutit je víc utrácet.