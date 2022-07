Periskopický fotoaparát v iPhonu? Už příští rok, ale pouze v jednom modelu

iPhony patří už několik let mezi nejlépe fotící smartphony na trhu, ovšem v jedné oblasti za konkurencí zaostávají. Zatímco ve světě Androidu existují fotomobily, které zvládnou 10× optické a 100× digitální přiblížení, iPhony se zmůžou pouze na 3× optické a 15× digitální přiblížení.

Tato situace by se měla změnit příští rok, kdy by Apple měl konečně nasadit periskopický fotoaparát. Pravděpodobně se bude jednat o podobné řešení jako u smartphonů s Androidem, u nichž se světlo dopadající na vnější čočku láme přes optický hranol do „tunelu“, na jehož konci leží fotočip. Společnost Sony tuto technologii ještě vylepšila pohyblivými čočkami, které umožňují plynulý zoom – zda se Apple nechá tímto řešením inspirovat, zatím nevíme.

Podle informátora Ming-Chi Kua má Apple svůj periskopický fotoaparát postavit na 12megapixelovém 1/3″ senzoru s vlastní stabilizací, přičemž optika má zajistit až 6× bezztrátové přiblížení a světelnost f/2.8. Zajímavé je, že tento fotočip Apple plánuje nasadit pouze do modelu iPhone 15 Pro Max, zatímco menší iPhone 15 Pro si údajně ponechá standardní teleobjektiv s menší mírou přiblížení – pravděpodobně kvůli menším rozměrům zařízení a zachování ceny, protože modul periskopického fotoaparátu je až 15× dražší než klasická sestava. Kuo nicméně očekává, že v příštích letech zájem o periskopické fotoaparáty vzroste, a tak by se měla postupně snižovat i jejich cena.

Pokud tedy příští rok budete chtít od Applu tu nejlepší fototechniku, měli byste už teď začít šetřit na nejdražší (a zároveň největší) variantu. Nebo si počkat až na rok 2024, kdy by se měly síly mezi modely Pro a Pro Max opět vyrovnat. Letošní modelová řada zřejmě teleobjektiv po hardwarové stránce nijak nevylepší, zato se můžeme těšit na nový hlavní fotoaparát, u kterého dojde k navýšení fyzického rozlišení čipu z 12 na 48 megapixelů.