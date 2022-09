Nový iPhone 14 Plus nikdo nechce. V předprodejích si vede hůř než loňský iPhone 13 mini

Apple s novými iPhony učinil otočku o 180 stupňů. Místo extrémně kompaktního modelu mini vsadil na základní model jménem Plus s větším displejem a baterií. Ming-Chi Kuo však tvrdí, že se tato strategie dle předprodejů ukazuje jako nesprávná. O novinku je totiž ještě menší zájem, než jaký byl vloni o iPhone 13 mini.

Známý analytik uvádí, že iPhone 14 a 14 Plus pravděpodobně budou v pohodě dostupné při oficiálním vstupu na trh, což má být v Česku tento pátek, respektive 7. října u varianty Plus. To znamená, že předobjednávky nejdou úplně podle plánu a o základní – a hlavně pak iPhone 14 Plus – není nijak velký zájem.

[Analysis] iPhone 14 首周末線上預購調查與分析 (根據Apple在主要市場線上商店的交貨時間) / iPhone 14 first weekend online pre-order survey and analysis (based on the delivery time of Apple's online stores in major markets) @mingchikuo https://t.co/Fbq7XcA8Ua — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 12, 2022

V řeči čísel tvoří modely 14 a 14 Plus necelých 45 % z předobjednávek všech nových iPhonů. To je méně, než co vloni dokázala dvojice iPhone 13 a 13 mini. Kuo dokonce dodává, že předobjednávky nového „Pluska“ jsou slabší než u iPhonu SE z jara letošního roku. Předprodejový zájem o iPhone 14 Pro a Pro Max je prý stejný či mírně lepší než vloni u iPhonu 13 Pro a Pro Max.