iPhone 15 a USB-C: vše, co jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat

Jednou z největších novinek letošních iPhonů je nasazení portu USB-C

U iPhone 15 Pro je tento port 20× rychlejší než u základního iPhonu 15

Rychlý přenos dat vyžaduje nemalé investice

Apple má v nabídce ještě spoustu produktů s portem Lightning

Největší událostí tohoto týdne byla úterní premiéra nových iPhonů. Všechny modely se dočkaly velké porce mezigeneračních vylepšení, společným jmenovatelem se pak stalo nasazení univerzálního USB-C konektoru namísto proprietárního Lightningu. Co k této změně Apple přimělo a jaké benefity uživatele nových iPhonů pocítí?

Proč zrovna USB-C?

Nasazení USB-C do iPhonů bylo dříve nebo později nevyhnutelné. Zčásti si za to může Apple sám – v minulých letech odstranil Lightning ze všech iPadů, takže jeho existence v iPhonech byla čím dál méně obhajitelná. Uživatelé jablečných zařízení mají rádi jednoduchá řešení, avšak Apple jim v oblasti nabíjení život spíše znesnadňoval. Volání po nasazení USB-C v iPhonech tak bylo každým rokem hlasitější.

Výměnu portů v iPhonech nepochybně urychlila i Evropská unie, která nařídila využívání USB-C u všech elektronických zařízení prodávaných na území jejich států. Je však nutné podotknout, že pro smartphony tato povinnost platí až od 28. prosince 2024, takže teoreticky mohl Apple ještě letos a příští rok vyvrtat do nových iPhonů otvor na Lightning. Naštěstí už ale své „ovečky“ déle netrápil.

Není USB-C jako USB-C

Označení USB-C se vztahuje pouze na tvar konektoru, nikoliv na protokol, skrze který přes něj „tečou“ data a energie. Některá USB-C tak mají jiné schopnosti než jiná, a bohužel ani Apple v tomto nedělá zrovna velký pořádek – zatímco u iPhonů 15 a 15 Plus využívá specifikaci USB 2.0, u iPhonů 15 a 15 Plus vsází na modernější USB 3.2 Gen 1. Rozdíly mezi těmito verzemi jsou značné:

u USB 2.0 je maximální přenosová rychlost 480 Mbps

u USB 3.2 Gen 1 je maximální přenosová rychlost 10 Gbps

Majitelé iPhonů 15 a 15 Plus si tak oproti minulým generacím v rychlosti přenosu nijak nepolepší, neboť i Lightning rovněž běžel na protokolu USB 2.0 a přenášel data rychlostí maximálně 480 Mbps. Výjimku tvořily pouze první iPady Pro, u nichž Apple dokázal ze svého portu „vymáčknout“ až 5 Gbps.

Majitelé iPhonů 15 Pro a 15 Pro Max si polepší výrazně. Pokud potřebují přenášet z nebo do telefonu velké objemy dat, typicky ProRaw fotografie a ProRes videa, mohou si ve srovnání s ostatními iPhony užít až 20× rychlejší přenos. Díky vysoké propustnosti dat navíc nové iPhony Pro dokáží zaznamenávat video ve vysokém rozlišení přímo na externí úložiště.

Rychlý přenos dat může vyjít draho

Rychlost dat pochopitelně není pouze o samotném portu a protokolu, ale také o příslušenství. Apple ke všem letošním iPhonům dodává základní nabíjecí kabel s délkou 1 metru, který si se superrychlými přenosy neporadí. Tento kabel si Apple samostatně cení na 590 korun, prodává i jeho 2metrovou variantu za 890 korun.

Pokud si však bude chtít užít maximální rychlost přenosu, nezbude vám nic jiného, než zainvestovat do kabelu s vysokou propustností. I ty Apple ve svém e-shopu nabízí, ale ceny jsou výrazně vyšší:

U těchto kabelu Apple garantuje přenos dat skrze protokol USB 3.2 Gen 1 rychlostí až 10 Gbps.

Nabíjení iPhonů se nezrychlilo

Co se nabíjení týče, přechodem na USB-C si nové iPhony nijak nepolepšily, nebo se o tom Apple nijak nezmiňuje. Zatímco ve světě Androidu lze tímto portem „procedit“ do telefonu i více než 100 wattů, v Cupertinu se drží při zemi – maximální výkon sice ve specifikacích zmíněn není, avšak k rychlému dobíjení (z nuly na 50 procent za 30 minut) údajně postačí 20W adaptér. Ten Apple ve svém e-shopu prodává za 590 korun. Pochopitelně lze použít i pomalejší adaptéry ze starších iPhonů či jiné adaptéry třetích stran, musí však mít na svém těle port USB-C.

Nové iPhony umí skrze USB-C energii nejen přijímat, ale také se o ni podělit – přímo z telefonu lze dobít hodinky Apple Watch nebo sluchátka AirPods Pro 2. generace s upgradovanou nabíjecí krabičkou.

Připojení ostatních zařízení

Pokud máte doma nějaké příslušenství do portu Lightning a nechce se vám jej vyhazovat, má pro vás Apple řešení – za pouhých 890 korun lze na jeho e-shopu zakoupit přechodku USB-C/Lightning a používat své staré doplňky vesele dál.

K novým iPhonům je možné díky USB-C připojit i externí displej, a to bez různých adaptérů. Ve specifikacích je uvedeno, že nový port disponuje i podporou standardu DisplayPort, přičemž zrcadlit lze HDR obraz v rozlišení 4K při 60 snímcích za vteřinu. V tomto případě je jedno, který z nových iPhonů si koupíte, DisplayPort podporují i levnější iPhone 15 a 15 Plus.

Pochopitelně pokud váš monitor nebo televizor nedisponuje USB-C konektorem, budete si muset vypomoci „přechodkou“, ovšem i tu Apple prodává – stojí 1 990 korun a dokáže proměnit USB-C na rozšířenější HDMI. Zrcadlení obrazu přes kabel uměly i starší iPhony s Lightning portem, ovšem příslušný „dongle“ zvládal přenášet video maximálně ve Full HD rozlišení.

Je škoda, že se jedná pouze o prosté zrcadlení obrazovky telefonu – dovedli bychom si představit, že by se prostředí iOS po připojení k většímu displeji proměnilo v iPadOS. Tím by Apple mohl do iPhonů s minimálním úsilím propašovat počítačové prostředí à la Samsung DeX.

Na USB-C čekají ještě další jablečné produkty

Přestože Apple nasadil USB-C do iPhonů, stále má v nabídce několik zařízení, které na tuto výměnu čekají. Jsou to například:

bezdrátová myš Magic Mouse 2

klávesnice Magic Keyboard 2

trackpad Magic Trackpad 2

sluchátka AirPod Max

nabíjecí krabička ke sluchátkům AirPods

Výměnu Lightningu za USB-C by si zasloužila i první generace stylusu Apple Pencil, která je kompatibilní s nejnovějším základním iPadem, zde se však zřejmě upgradu nedočkáme – to spíš Apple do příští generace tohoto tabletu přidá podporu pro novější stylus.

Každopádně novými iPhony přechod z Lightningu na USB-C pro Apple ještě zdaleka nekončí, očekáváme, že u zmíněných produktů provede výměnu v průběhu příštího roku.