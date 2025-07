Když Samsung, tak my také. Letošní iPhony mají mít antireflexní úpravu

Chystané iPhony 17 Pro a Pro Max možná nakonec opravdu dostanou odolnější displeje

Zároveň by měly nabídnout antireflexní úpravu pro lepší čitelnost ve zhoršených světelných podmínkách

Podobnou technologií už nějakou dobu disponuje konkurence

V segmentu displejů pro chytré telefony v poslední době mnoho zásadních vylepšení už nevídáme. S příchodem širokého spektra variabilní obnovovací frekvence je aktuální dominance OLED panelů víceméně neohrožená a i když se nás výrobci budou snažit přesvědčit o tom, že nový displej je ještě lepší, než ten předchozí, patrně změnu na první (a možná ani druhý) pohled nepoznáte. Kde se ovšem firmy ještě stále mohou vytáhnout je jejich odolnost a čitelnost ve zhoršených světelných podmínkách – v těchto ohledech je co vylepšovat.

Odolný a antireflexní displej pro iPhone 17 Pro (Max)

Podle informací serveru MacRumors mají chystané vybavenější iPhony 17, konkrétně modely Pro a Pro Max, dostat speciální úpravu displeje, jenž by měla být odolnější proti poškrábání a také by neměla tolik odrážet okolní světlo. „Spolehlivý zdroj, který hovořil se serverem MacRumors, uvedl, že dodavatelé Applu byli schopni dosáhnout dostatečně vysoké výroby antireflexního skla, aby se ekonomicky vyplatila. Novou technologii displeje dostanou iPhony 17 Pro a Pro Max, ale do iPhonu 17 ani do iPhonu 17 Air se bohužel nová technologie nepodívá,“ uvedla Juli Clover z MacRumors.

O panelu, který by měl odrážet méně světla a být odolnější proti poškrábání se v případě iPhonu spekuluje už delší dobu, naposledy v březnu letošního roku, kdy s touto informací přišel leaker Instant Digital. Ani ne měsíc poté ale Apple údajně narazil na problémy při výrobě a už to vypadalo, že se této vychytávky nakonec vůbec nedočkáme. Pokud jsou poslední informace pravdivé, gigant z Cupertina obtíže vyřešil a podle všeho se nakonec odolnějších displejů letos dočkáme, byť jen u vybavenějších modelů.

Apple tímto krokem srovná krok s konkurenty, neboť kupříkladu Samsung Galaxy S25 Ultra disponuje antireflexní úpravou a také zvýšenou odolností displeje od společnosti Corning. Pro jaké řešení se rozhodne Apple je prozatím otázkou, nicméně je pravděpodobné, že vsadí na stejnou technologii, jako jeho největší konkurent.

Kalifornská společnost sice vyvíjí vlastní antireflexní technologii, kterou používá kupříkladu u svého monitoru Pro Display XDR, nicméně vzhledem k tomu, že cenový rozdíl mezi displejem se standardní úpravou a antireflexní nanotexturou je 25 tisíc korun, patrně z cenových důvodů sáhne spíše po dostupnějším řešením od Corningu.

Nová řada iPhonů 17 se má tradičně objevit začátkem podzimu, spekuluje se o termínu mezi 8. a 10. září. Kromě základního modelu a dvou Pro variant by si premiéru měl odbýt nový model s názvem Air, jenž se má pyšnit velmi nízkou tloušťkou.

