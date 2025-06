Apple potvrdil iPhone 17 Air, označení propálila testovací verze iOS 26

Tenký iPhone 17 Air o sobě znovu dává vědět

Tentokrát se nepřímá zmínka o něm nachází přímo v beta verzi systému iOS 26

K odhalení by mělo dojít už na podzim letošního roku

Že Apple chystá letošní portfolio chytrých telefonů obohatit o tenký model iPhone 17 Air asi není žádné překvapení. Spekulací o tomto smartphonu koluje na internetu více než dost a bylo by velkým překvapením, kdyby se všechny mýlily. Ačkoli se gigant z Cupertina snaží seč může všechny detaily a podrobnosti o chystané „žiletce“ utajit, ani on sám není v tomto ohledu zcela bezchybný. Druhá beta verze operačního systému iOS 26, která je už nyní dostupná pro zařízení přihlášená do vývojářského programu, tento smartphone víceméně potvrdila.

Apple nejspíše omylem potvrdil iPhone 17 Air

Server Macworld našel v nejnovější verzi systému iOS 26 verzi klasické tapety s rozlišením „420×912@3ד, což jinými slovy znamená rozlišení 1260 × 2736 pixelů. To neodpovídá rozlišení žádného z aktuálně dostupných iPhonů, avšak jedná se o podobné rozlišení, jaké očekáváme od iPhonu 17 Air. V loňském roce známý analytik Ming-Chi Kuo naznačil, že nový ultratenký model Apple iPhone 17 bude mít 6,6″ displej s rozlišením přibližně 1260 × 2740 pixelů, což se blíží tomu, co se nachází v aktuální beta verzi mobilního operačního systému od Applu.

Vzhledem k tomu, že modely iPhone 17 se mají představit veřejnosti v září společně s již hotovým systémem iOS 26 je velmi pravděpodobné, že tapeta je určena pro zcela nové zařízení, které Apple plánuje vydat, nebo rovnou vydá ještě v tomto roce. S 6,6″ displejem by měl být iPhone 17 Air menší než iPhone 17 Pro a větší než standardní iPhone 17.

Jeho hlavní předností bude nejspíše velmi tenké šasi, které by podle spekulací mělo mít v pase kolem 5,5 milimetrů. Mezi další spekulovanou výbavu patří třeba modem Apple C1 a zadní fotoaparát pouze s jedním objektivem.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.