iPhone 17 Air detailně: co všechno o chystané žiletce víme?

Apple letos v září představí zbrusu nový iPhone 17 Air

Jeho hlavní devizou má být pouze 5,5 mm tenké tělo

Kvůli útlému pasu bude muset Apple sáhnout k několika kompromisům

Co všechno o chystaném iPhonu 17 Air víme?

Letošní řada iPhonů bude jiná než ta loňská – Apple u většiny modelů změní design zad, kromě toho nahradí nejméně úspěšnou variantu Plus novým super tenkým modelem iPhone 17 Air. Přestože chystané iPhony spatří světlo světa pravděpodobně v tradičním zářijovém termínu, na internet prosakuje spousta více čí méně uvěřitelných informací o jejich výbavě. V tomto článku si shrneme, co všechno „víme“ právě o chystaném super tenkém iPhonu 17 Air.

iPhone 17 Air má být odpovědí na Galaxy S25 Edge. Nebo to bylo naopak?

Nastupující éru super tenkých telefonů před nedávnem odstartoval Samsung, který začal prodávat svůj prémiový model Galaxy S25 Edge. Korejskou firmu tak trochu podezříváme z toho, že svůj telefon narychlo „upekl“ poté, co se dozvěděl, že Apple takový typ zařízení chystá – možná proto jej poprvé ukázal světu ve chvíli, kdy ještě zdaleka neměl hotový finální produkt. Samsung chtěl zkrátka svého rivala z Cupertina předběhnout.

iPhone 17 Air by měl v portfoliu Applu plnit podobnou roli jako Galaxy S25 Edge v nabídce Samsungu – bude se jednat o prémiový telefon, u něhož bude hrát hlavní housle design. Výbava pak má být podle dosavadních informací někde na půli cesty mezi základními a Pro modely.

Nejtenčí iPhone v historii

Chystaná žiletka má být tenčí než Galaxy S25 Edge – v nejtenčím místě telefon údajně zaujme tloušťkou 5,5 mm, přes fotoaparát pak máme naměřit 9,5 mm. Spekuluje se, že iPhone 17 Air bude jediným iPhonem v letošní nabídce s titanovým rámečkem – u zbývajících modelů se Apple údajně vrátí k hliníku. Titan je lehčí a pevnější než hliník, což se u takto tenké konstrukce rozhodně hodí, na druhou stranu má ale vyšší uhlíkovou stopu.

ProMotion displej? To zatím netušíme

Půdorysný rozměr iPhonu 17 Air má být podobný jako u současného iPhonu 16 Plus – Apple připravované novince dopřeje podobně velký displej s úhlopříčkou 6,6″. Má se jednat o 120Hz zobrazovač, v tuto chvíli ale není jisté, zda u něj Apple použije technologii ProMotion s adaptivní obnovovací frekvencí či nikoliv – na tomto tématu se neshodnou ani přední informátoři. Pokud by se nejednalo o ProMotion displej, patrně bychom museli oželet funkci Always on, u které Apple snižuje obnovovací frekvenci na 1 Hz.

Displej bude v horní části tradičně narušovat oválný výřez pro True Depth kamerku podporující funkci Face ID. Hovoří se o tom, že výřez bude oproti minulým iPhonům o něco menší. Součástí tohoto systému má být i nová 24Mpx selfie kamerka.

Pouze jeden fotoaparát

Jeden z největších kompromisů se odehraje na zadní straně. iPhone 17 Air dostane do výbavy pouze jeden hlavní fotoaparát vsazený do vystouplého širokého modulu táhnoucího se přes celou šíři zad. Má se jednat o 48Mpx kamerku, možná stejnou, jakou má „levný“ iPhone 16e. Díky vyššímu rozlišení by měl být fotoaparát schopný alespoň 2× digitálního bezztrátového zoomu, funkci širokoúhlé kamerky ale patrně budeme muset oželet úplně.

Kromě fotovýbavy Apple z prostorových důvodů údajně „ořeže“ i další drobnosti – telefon prý nedostane spodní reproduktor a také mu bude chybět slot na SIM kartu, který na celém světě zastoupí podpora eSIM. Naopak přijít nemáme ani o akční tlačítko, a dokonce ani o senzor Camera Control pro ovládání fotoaparátu.

Čipset nové generace a vlastní modemy

iPhone 17 Air bude údajně pohánět čipset Apple A19. Údajně se bude jednat o jediný telefon, který tento čip dostane – vyšší modely Pro mají dostat výkonnější Apple A19 Pro, základní iPhone 17 si pak údajně vystačí s loňským čipsetem Apple 18. Šetřit se údajně nebude na operační paměti, která má mít u iPhonu 17 Air rekordní kapacitu 12 GB. K čipsetu Apple údajně přibalí i vlastní modemy – C1 pro 5G konektivitu a údajně také zbrusu nový Wi-Fi čip.

Největší slabinou bude výdrž

Vůbec největší kompromis iPhonu 17 Air se má odehrát ve výdrži. Apple údajně do telefonu nasadí akumulátor s kapacitou 2 800 mAh, což je o třetinu méně, než má konkurenční Galaxy S25 Edge. Pokud se tento údaj potvrdí, bude se jednat o druhý nejmenší akumulátor od dob iPhonu X – ten měl pouze 2 716 mAh. I přes nízkou kapacitu se má jednat o článek s vysokou hustotou energie, na větší již pravděpodobně v telefonu nezbylo místo.

K prodloužení výdrže prý Apple bude k iPhonu 17 Air prodávat „batůžek“ s dodatečnou energií – připojovat se bude skrze technologii MagSafe na záda telefonu. Kromě bezdrátového řešení půjde telefon dobíjet i standardně skrze USB-C port.

iPhone 17 Air nebude pro každého

Pochopitelně veškeré výše uvedené detaily zatím pocházejí ze spekulací, které mohou být do doby uvedení zpřesněny, potvrzeny, nebo vyvráceny. Kvůli nízké kapacitě baterie a pouze jedinému fotoaparátu nebude iPhone 17 Air pro každého. Zájem také značně ovlivní cena, která patrně převýší cenu iPhonu 16 Plus. iPhone 17 Air má ambice stát se zajímavým designovým doplňkem, ovšem může se také stát, že jej Apple po dvou, třech generacích pošle k ledu jako varianty Mini a Plus.

