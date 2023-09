Jak fotí iPhone 15 Pro Max? Prověřili jsme všechny fotoaparáty

Jak fotí nejnovější iPhone 15 Pro Max? Prověřili jsme všechny jeho fotoaparáty

Zaměříme se také na teleobjektiv s 5× optickým přiblížením

K čemu se dají využít ohniska 28 a 35 mm u hlavního fotoaparát?

V redakci pečlivě testujeme nový iPhone 15 Pro Max. Ještě před tím, než vám kolega Jakub Fišer nabídne podrobnou recenzi, připravil jsem pro vás článek s více než 130 fotografiemi, abyste si mohli udělat co nejlepší obrázek o tom, jak letošní vlajkový model od Applu skutečně fotí.

Apple během představovací keynote dokázal zmást méně zkušené spotřebitele. Možná to byl účel, nicméně spousta lidí se mě po premiéře ptala, zda má iPhone 15 Pro skutečně „sedm fotoaparátů“, protože na obrázcích jsou vidět stále tři.

Ohniska 24, 28 a 35 mm: k čemu je využít?

Gigant z Cupertina totiž u hlavního snímače s rozlišením 48 Mpx, světelností f/1.78, optickou stabilizací a ohniskovou vzdáleností 24 mm (1×) nabízí ještě možnost přepínat se na ohniska 28, 35 a 48 mm, což díky 48Mpx snímači přidává 1,2×, 1,5× a 2× přiblížení.

Ohnisko 24 mm Apple používá pro klasické focení, i když je zajímavé, že právě 24 mm se obecně u klasické fotografie až tolik nevyužívá. Je totiž příliš široké a obraz pak může být trochu zkreslený. Nicméně běžný uživatel toto řešit nebude a na 24 mm bude „cvakat“ hlavní fotky.

28mm ohnisko mi příliš zajímavé nepřijde, respektive jsem pro něj během focení nedokázal využít žádné smysluplné využití a z mého pohledu je zde zcela zbytečně. Naopak 35mm ohnisko se v současné době těší poměrně velké oblibě. Nejen, že se jedná o velikost kinofilmu, ale uplatnění najde i u reportážní fotografie. Jen škoda, že 35mm ohnisko nelze využít pro záznam videa.

Mezi ohnisky 24, 28 a 35 mm se přepnete kliknutím na ikonku 1× v aplikaci focení. Ohnisko 48 mm (2×) má samostatné tlačítko. V nastavení aplikace Fotoaparát si můžete vybrat, která ohniska chcete používat (já si například deaktivoval 28mm), případně si jako defaultní můžete navolit 35mm. Za tuhle možnost přizpůsobení jsem rozhodně rád.

Fotografie se nově ukládají v rozlišení 24 Mpx, v případě potřeby lze v nastavení hodnotu změnit na 12 Mpx. Pokud ale budete fotit v nočním režimu, automaticky se uloží ve 12 Mpx. Jako výchozí formát pro ukládání snímků doporučuji používat namísto JPG vyspělejší formát HEIF. Výrazně tím ušetříte místo v telefonu.

A jak tedy Apple přišel na oněch „sedm fotoaparátů“? Jednoduše jde o sedm různých ohnisek, ve kterých dovoluje ukládat fotografie – 13 mm (0,5×), 24 mm (1×), 28 mm (1,2×), 35 mm (1,5×), 48 mm (2×), 120 mm (5×) + makro.

Užitečnou novinkou je možnost dodatečného variabilní přeostřování u již uloženého snímku. A dokonce ani nemusíte fotit v portrétovém režimu. I když budete fotit klasicky a software v záběru detekuje osobu, zvíře či nějaký blízký objekt, snímek vyfotí normálně, ale do metadat HEIF souboru přidá informaci o hloubce jednotlivých objektů. Díky tomu můžete v galerii takový snímek následně proměnit v portrétový a ještě mezi jednotlivými objekty přeostřovat.

V případě, že software fotoaparátu v zabírané scéně detekuje data o hloubce ostrosti, objeví se na dispeji ikonka F. Z vlastní zkušenosti ale musím říci, že to zatím nefunguje úplně ideálně a častokrát se mi stalo, že software tato data ze záběru nedokázal získat. Věřím ale, že se to s dalšími softwarovými aktualizacemi zlepší.

Velkým překvapením pro mě bylo, že iPhone 15 Pro Max umožňuje během záznamu videa ve 4K rozlišení při 60 fps konečně přepínat mezi fotoaparáty. A zdá se, že Apple tuto funkci v tichosti zpřístupnil i pro starší modely, minimálně na iPhone 14 Pro Max. Přitom ještě před několika měsíci tam tahle možnost chyběla a během aktivního záznamu se dalo přepínat mezi objektivy jen při 4K/30 fps videu.

Pokud k iPhonu připojíte přes USB-C externí úložiště, nabídne vám aplikace ukládání záznamu ve formátu ProRes (4K/60 fps, Log), což je pro pokročilé tvůrce obsahu zajímavý benefit.

Snímky z hlavního fotoaparátu

Na zadní straně se dále nachází 12Mpx širokoúhlý fotoaparát s úhlem záběru 120˚, 13mm ohniskovou vzdáleností, clonou f/2.2 a podporou focení makro snímků. Třetím v pořadí je 12Mpx teleobjektiv s OIS, 120mm ohniskovou vzdáleností a clonou f/2.8. Ten nabízí 5× optický zoom a až 10× hybridní. To ale platí pro mnou testovaný iPhone 15 Pro Max, který má větší senzor a vylepšenou 3D optickou stabilizaci přímo na čipu. Jakékoliv přiblížení mezi 2× až 4,9× je hybridní, optické je pouze 5×.

Snímky ze všech fotoaparátů

Ohniska 24, 28 a 35 mm

5× optický zoom

Teleobjektiv s pětinásobným optickým přiblížením, který najdeme pouze u modelu 15 Pro Max, mě osobně hodně baví. Za dobrých světelných podmínek s ním dokážete pořídit skutečně kvalitní snímky s velkým množstvím detailů, věrnými barvami a dobrou ostrostí. S úbytkem světla na scéně je nutné počítat s mírným zhoršením ostrosti a nástupem digitálního šumu, ale i tak jsou výsledky nadprůměrně dobré, o čemž se můžete přesvědčit z přiložené galerie.

5× optický zoom, portrétový režim

S teleobjektivem se dá užít spousta zábavy i při pořizování portrétových snímků, a vůbec se přitom nemusíte soustředit na osoby. Překvapilo mě, s jakou precizností je optika a software schopna zachycovat detaily, jako jsou například drobné části vlasů či jiné miniaturní prvky. Portrétový režim je velmi silnou stránkou nového iPhonu, a to platí napříč všemi objektivy.

1×, portrétový režim

Makro fotografie

Autoportrét

Špičkový fotomobil, který si poradí i v náročných podmínkách

iPhone 15 Pro Max fotí skvěle napříč všemi objektivy. Stranou teď dejme lehké marketingové vábničky ze strany Applu v podobě „sedmi objektivů“. Nikdo vás nenutí je všechny používat a některé lze v nastavení zcela vypnout. Vyzdvihnout musím skvělou kresbu s velkým množstvím detailů. Příkladná je i barevná kalibrace, která vám zajistí, že by fotografie pořízené od širokáče po teleobjektiv měly mít téměř shodné barevné podání s minimem rozdílů. To je něco, co Apple u svých iPhonů nabízí už několik generací, nicméně konkurence se to zatím stále tak dobře nenaučila.

Nejen za slunného dne, ale i v horším světle vás optika (a následný postprocesssing) nenechají na holičkách. Překvapilo mě, kolik „světla“ dokáže telefon do výsledné fotografie vytáhnout i ve velmi tmavých scénách. Na druhou stranu, Applu se stále nepodařilo odstranit problémy s nežádoucími artefakty či světelnými odlesky. A to ani přes to, že se na keynote chlubil úpravou krycího skla čočky, která by toto měla eliminovat.

Podle metodiky serveru DxOMark obsadil iPhone 15 Pro Max druhé místo s celkovým skóre 154 bodů. Překonal jej pouze Huawei P60 Pro, který získal o dva body více.