iPhone 15 Pro Max v žebříčku DxOMark. Králem stále zůstává někdo jiný

Společnost Apple si letos dala jasný cíl – inovovat fotoaparát na takovou úroveň, až bude muset celý svět uznat, že nový iPhone opravdu fotí dobře. Ač jde o lehkou nadsázku, inovace, které Apple u iPhonu 15 Pro Max provedl, se zřejmě vyplatily. Redakce server DxOMark totiž nový iPhone poslala na stříbrné místo mezi nejlepšími fotomobily na trhu.

iPhone 15 Pro Max si vysloužil celkových 154 bodů. Podle DxOMarku je Apple v mnoha věcech naprosto nejlepší: produkuje prý nejlepší fotografie i videa ve vnitřních prostorách a geniálně zpracovává také portrétní snímky jednotlivců i skupiny. To stejné platí i o videích s funkcí portrétního režimu.

Ve slovním hodnocení DxOMark vyzdvihuje živý jas a kontrast při prohlížení fotografií na displeji telefonu, velmi přesnou expozici i při nočních snímcích, příjemné a přirozené podání barev a pleťových tónů, vynikající detaily v jasném světle, rychlé a přesné automatické ostření nebo účinnou stabilizaci videa.

Na druhou stranu, moc přesvědčivě prý iPhone nefotí v noci, má problém s nežádoucími artefakty a kritiku si též vysloužil nekonzistentní zoom – tedy dalo by se říct, že největší letošní novinka.

