Oppo Find X6 Pro oficiálně: adept na nejlepší fotomobil letošního roku?

Značka Oppo představila nové vlajkové smartphony

Vrcholný model Find X6 Pro nešetří na výbavě

Hlavní housle hrají fotoaparáty s puncem značky Hasselblad

Společnost Oppo dnes představila novou rodinu vlajkových smartphonů. Tvoří ji dva modely – základní Find X6 a vrcholný Find X6 Pro, přičemž druhý jmenovaný se minimálně na papíře může postavit těm nejlepším smartphonům současnosti. Čínský výrobce do něj „napumpoval“ to nejlepší, co je aktuálně k dispozici, některé technologie dokonce dodal sám.

Oppo Find X6 Pro: vlajková loď se vším všudy

Nový top model od Oppo láká na líbivý design, kvalitní zpracování, vysoký výkon a hlavně na působivou sestavu fotoaparátů. Přední stranu vyplňuje rozměrný displej se zaoblenými boky a tenkými okolními rámečky, na zádech pak najdeme mohutný kruhový fotomodul, který je domovem pro tři samostatné fotoaparáty a LED blesk.

Telefon bude k dispozici ve třech barevných provedeních, přičemž černá a zelená verze disponuje skleněnými zády, zatímco hnědá varianta nabízí kombinaci skla a veganské kůže. Kožená verze váží 216 gramů (o 2 gramy méně než skleněná), zato je však o 0,4 mm tlustší – v pase má 9,5 mm. Všechny varianty se pyšní krytím IP68.

Oppo Find X6 Pro je pořádný kus hardwaru – na výšku má 164,8 mm, což má na svědomí především obří 6,82″ displej. Výrobce nasadil AMOLED zobrazovač s Quad HD+ rozlišením (1440 × 3168 pixelů), který umí díky technologii LTPO dynamicky měnit obnovovací frekvenci v rozsahu 1-120 Hz. Panel podporuje standard Dolby Vision a umí vybudit jas až do hodnoty 2500 nitů, což je ve světě mobilních telefonů rekordní hodnota.

Do displeje je zabudována čtečka otisků prstů, v otvoru nahoře uprostřed pak najdeme 32Mpx selfie kamerku se světelností f/2.4 založenou na snímači Sony IMX709. Působivější je ale sestava na zádech, kterou tvoří tyto tři fotoaparáty:

50Mpx hlavní (1″ snímač Sony IMX989) s 8 optickými členy, OIS a světelností f/1.75

50Mpx širokoúhlý (Sony IMX890) s úhlem záběru 110°, světelností f/2.2 a schopností ostřit už od 4 cm

50Mpx periskopický (IMX890 ) s 3× optickým přiblížením (až 6× hybridním a 120× digitálním), OIS a světelností f/2.6

Oppo tvrdí, že Find X6 Pro je prvním smartphonem se třemi hlavními fotoaparáty, přičemž všechny snímače mají být největší ve své kategorii. Celá sestava spolupracuje s 13kanálovým spektrálním senzorem, který má vyhodnocovat okolní osvětlení a odpovídajícím způsobem upravovat vyvážení bílé barvy. O ladění barev se postarala fotografická značka Hasselblad, která do telefonu přidala i několik vlastních softwarových vychytávek – barevný profil Natural Color, režim XPAN pro panoramatické záběry, portrétní režim využívající klasický a širokoúhlý objektiv, vlastní zvuk závěrky apod.

Zpracování fotografií má po hardwarové stránce na starosti vlastní obrazový procesor MariSilicon X, který zabezpečuje rychlé a přesné ostření, a také rekordní rozsah stabilizace obrazu u periskopické kamerky. Co se týče videa, telefon je schopný zaznamenávat 4K HDR obraz ve formátu Dolby Vision.

O výkon se stará čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 spárovaný s 12 nebo 16 GB RAM typu LPDDR5X. Úložiště může dosahovat kapacity 256 nebo 512 GB typu UFS 4.0, což je konečná hodnota – slot na paměťové karty k dispozici není, do šuplíčku se dají umístit pouze dvě SIM karty formátu nano. Telefon pochopitelně podporuje sítě páté generace, stejně tak i Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 a NFC.

Energii telefonu dodává 5000mAh akumulátor, který podporuje jak rychlé 100W nabíjení kabelem (z nuly na 100 % se dobije za 28 minut), tak 50W bezdrátové (z 0 na 100 % se dobije za 52 minut). V druhém případě lze využít i reverzní dobíjení příslušenství. Oppo tvrdí, že jeho akumulátor je dimenzován na zachování původní kapacity i po 1600 nabíjecích cyklech.

Oppo Find X6: drobné ústupky za nižší cenu

Základní Opo Find X6 se svým sourozencem částečně sdílí design, byť část výbavy musela ustoupit nižší ceně. Nedočkali jsme se například speciální kožené varianty, na výběr je jen skleněné provedení v černé, zelené a béžové barvě. Slabší je i odolnost vůči vodě a prachu, telefon splňuje pouze krytí IP64.

Přední stranu Oppo Find X6 vyplňuje o něco menší 6,74″ AMOLED zobrazovač s 1,5K rozlišením (1240 × 2772 pixelů). Jedná se o AMOLED panel schopný dynamické změny obnovovací frekvence, jejíž maximální hodnota činí 120 Hz. Displej si poradí s HDR10+ obsahem, a jeho maximální svítivost činí 1450 nitů. Jeho součástí je i čtečka otisků prstů a otvor pro 32Mpx selfie kamerku se světelností f/2.4.

V kruhovém fotomodulu na zádech bydlí následující tři fotoaparáty:

50Mpx hlavní (1″ snímač Sony IMX890) s OIS a světelností f/1.8

50Mpx širokoúhlý (Samsung S5KHN1) s úhlem záběru 112°, světelností f/2.0 a schopností ostřit už od 3 cm

50Mpx periskopický (Sony IMX890) s OIS s 3× optickým přiblížením (až 120× digitálním) a světelností f/2.6

I zde se můžete spolehnout na technologie od Hasselbladu a vlastní obrazový koprocesor MariSilicon X.

Oppo Find X6 pohání 4nm čipset MediaTek Dimensity 9200, kterému dělá oporu 12 nebo 16 GB RAM. Rychlé úložiště typu UFS 4.0 může mít kapacitu buď 256, nebo 512 GB. Bezdrátová konektivita je totožná s Oppo Find X6 Pro, stejně tak i podpora dual SIM. Z hlediska nabíjení je na tom Oppo Find X6 o něco hůře – akumulátor má kapacitu „pouze“ 4800 mAh, maximální dobíjecí výkon činí 80 wattů. Podpora bezdrátového nabíjení zcela chybí.

Ceny a dostupnost

Oppo Find X6 a X6 Pro půjdou do prodeje nejprve v Číně, a to už 24. března. Ceny za jednotlivé paměťové varianty jsou následující:

Model Paměť Cena v CNY Cena v CZK Oppo Find X6 12/256 GB 4 499 CNY asi 14 500 korun vč. DPH Oppo Find X6 16/512 GB 4 999 CNY asi 19 400 korun vč. DPH Oppo Find X6 Pro 12/256 GB 5 999 CNY asi 23 300 korun vč. DPH Oppo Find X6 Pro 16/256 GB 6 499 CNY asi 25 300 korun vč. DPH Oppo Find X6 Pro 16/512 GB 6 999 CNY asi 27 200 korun vč. DPH

S globální dostupností se v tuto chvíli nepočítá, nicméně Oppo nás ještě může v následujících měsících překvapit.