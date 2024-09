Apple sdílel první obrázek, který vygenerovala jeho AI. Překvapení se nekoná

Pomineme-li marketingové materiály a obrázky z tiskových konferencí, nikdo zatím neviděl, jak skutečně funguje v praxi generování obrázků pomocí Apple Intelligence. Až do teď. Craig Federighi, šéf vývoje softwaru v Applu, sdílel vygenerovaný obrázek svého psa.

Obrázek byl vygenerován v rámci aplikace Image Playground, která nemá být dostupná v první vlně AI funkcí s aktualizací iOS 18.1, ale až později. Se svým výtvorem se Federighi podělil exkluzivně s americkou redakcí magazínu Wired.

„Tento obrázek rozkošného malého psa v párty klobouku a s úsměvem za narozeninovým dortem není jen tak ledajaké štěně. Jmenuje se Bailey a patří Craigu Federighimu, senior viceprezidentovi softwarového inženýrství ve společnosti Apple, který obrázek vytvořil pro svou ženu na počest Baileyiných nedávných narozenin,“ píše Wired.

Shared exclusively with WIRED, this Image Playground creation is the first that Apple has released outside of marketing materials. https://t.co/giXYk9lTot

— WIRED (@WIRED) September 11, 2024