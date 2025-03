Co ukrývá iPhone 16e? Pohled do útrob telefonu zákazníky vlastně potěší

iPhone 16e disponuje jedinou 48Mpx „2v1“ kamerou

Apple však díky tomuto ústupku ušetřil prostor pro větší baterii

Rekordní výdrž v poměru k velikosti těla podporuje též úsporný modem C1

Pohled na technické specifikace iPhonu 16e v nás zprvu zanechal mnoho otázek. Proč chybí MagSafe, je to kvůli výrobním nákladům? A jak je na tom baterie? Apple se sice chlubí, že díky implementaci vlastního 5G modemu je výdrž výrazně lepší než u základního iPhonu 16, není to ale náhodou tím, že baterie je jednoduše větší? Samé otázky, na některé z nich však odpovídá rozborka serveru iFixit.

iPhone 16e bez MagSafe

Ačkoliv iPhone 16e sdílí celou řadu výbavy – a de facto i designový jazyk – s iPhonem 14 a vlastně i mírně staršími modely, magnetický kroužek pro standard MagSafe chybí. Apple zároveň pro tento model vůbec nenabízí originální pouzdra s magnetickým uchycením. Proč?

Zástupců amerického výrobce jsme se na tuto otázku ptali, ti však odmítli komentovat. Jasné není ani to, zdali je výroba iPhonu o tolik levnější při vynechání této vychytávky; ani výrobní náklady totiž pro naši redakci nechtěl Apple komentovat. Pro americký Macworld se výrobce pouze zmínil o tom, že nasazení nového čipu C1 nemělo vliv na rozhodování, zdali nabídnout v iPhonu 16e technologii MagSafe.

Otázka tak zůstává nezodpovězena. Ani iFixit nedokázal během rozborky nalézt racionální odůvodnění absence MagSafe – technologie, kterou Apple představil u iPhonu 12 v roce 2020, od té doby ji použil u všech nových iPhonů s výjimkou iPhonu SE (2022) a vlastně tím dal i impuls pro založení standardu Qi2 pro konkurenční zařízení s Androidem.

Větší baterie = lepší výdrž?

Rozborka však jasně ukázala, že díky určitým ústupkům mohl Apple nasadit do těla nového iPhonu 16e výrazně větší baterii než u stejně velkých kolegů. Pohled do útrob telefonu ve spolupráci iFixit a Lumafield totiž jasně ukazuje, že díky nasazení pouze jediného fotoaparátu výrobce ušetřil značné množství místa pro nasazení výrazně většího akumulátoru. Skvěle je to vidět na přiloženém snímku porovnávajícím iPhone 15 a 16e.

Jak většího? iFixit kapacitu baterie nekomentuje, youtubový kanál REWA Technology však v kompletním rozboru iPhonu 16e odhalil, že nový přírůstek do rodiny jablečných telefonů disponuje baterií s kapacitou přesně 4 005 mAh. Srovnání s dalšími modely pak vypadá takto:

iPhone 16e – 4 005 mAh

iPhone 16 – 3 561 mAh

iPhone 16 Pro – 3 582 mAh

iPhone 16 Plus – 4 674 mAh

iPhone 15 – 3 349 mAh

iPhone 14 – 3 279 mAh

Důležitost modemu C1

Jak ale bývá zvykem, Apple nijak nekomentuje velikost baterie, to je práce třetích stran. I tak ale americký výrobce oficiálně uvádí výdrž nového iPhonu jako nadstandardní oproti dalším modelům. Z technických specifikací na webu zjistíme, že iPhone 16e slibuje až 26 hodin přehrávání videa a 90 hodin přehrávání zvuku. To je o 4 hodiny lepší výsledek než u iPhonu 16 a dokonce o 6 hodin lepší než u iPhonu 15.

Přitom vlastně nejde jen o samotnou kapacitu baterie. Neméně důležitým prvkem je dnes již zmíněný modem C1, vůbec první součástka svého druhu, která byla od základu navržena v laboratořích Apple. Čip pro 5G je optimalizován pro fungování na zařízení Apple lépe než komponenty nakoupené od zasmluvněných partnerů, zároveň Apple říká, že jde o jeden z nejúspornějších 5G modemů vůbec.

Uvolnění místa pro větší baterii omezením na jedinou kameru je tak pouze jedním střípkem do mozaiky. Výdrž nejnovějšího iPhonu 16e již nyní testujeme v praxi a brzy přineseme poznatky v chystané recenzi.