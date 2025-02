Apple C1 je jenom začátek. Letošní iPhony mají dostat i Wi-Fi čip vlastního návrhu

V tomto týdnu Apple představil nový „levný“ iPhone 16e, který je jakousi ořezanou variantou klasického iPhonu 16. Kromě několika ústupků, které jsme podrobně popsali v tomto článku, si v tomto telefonu odbyl premiéru čip Apple C1 – ten se u nového iPhonu stará o 5G konektivitu. Podle informátora Ming-Chi Kua má Apple zájem ve vývoji vlastních čipů pokračovat, aby se v bezdrátové komunikaci svých telefonů zcela osamostatnil.

Cesta za vlastním 5G modemem byla v případě Applu dlouhá a trnitá. Začalo to mezi roky 2017-2019, kdy firma z Cupertina vedla ostrý soudní spor se společností Qualcomm týkající se licenčních poplatků za 5G technologie. Apple hledal záchranu u Intelu, ovšem tato sázka nevyšla – Intel při vývoji vlastního 5G modemu selhal, zavřel svoji modemovou divizi a její zbytky odprodal do Cupertina. Apple se tak musel narychlo usmířit s Qualcommem, jehož modemy odebírá dodnes.

Nakoupené inženýry a know-how Intelu nicméně Apple využil k tomu, aby vyvinul vlastní 5G modem. Chvíli to sice vypadalo, že i tento projekt míří ke krachu, nakonec se ale v Cupertinu mohou radovat – modem Apple C1 je na světě. Není náhodou, že si odbývá premiéru právě v nejlevnějším iPhonu 16e, podle zákulisních hlasů totiž nedosahuje kvalit modemů od Qualcommu – údajně je pomalejší a také nepodporuje milimetrová pásma. Na druhou stranu jablečný čip má být zase údajně efektivnější.

Horší vlastnosti čipu C1 patrně stojí i za rozhodnutím, že u nadcházející řady iPhonů 17 Apple zůstane u modemů od Qualcommu – výjimku má tvořit pouze tenký iPhone 17 Air, který podle informátora Ming-Chi Kua dostane modem od Applu. Dražší iPhony pravděpodobně Apple vybaví vlastním 5G modemem až v příštích letech s novějšími generacemi čipů.

Není to ale pouze Qualcomm, kdo přijde o zakázky z Cupertina. Ohrožen je i Broadcom, od kterého Apple odebírá čipy obsluhující Wi-Fi a Bluetooth konektivitu. Podle informátora Ming-Chi Kua chce Apple přejít na vlastní Wi-Fi čipy v horizontu příštích tří let, přičemž začít má už letos – vlastní Wi-Fi čipy údajně dostane kompletní podzimní řada iPhonů 17.

Following Qualcomm, Broadcom's Wi-Fi chips will also be replaced by Apple's in-house chips at a faster pace. My latest industry survey indicates that all new 2H25 iPhone 17 models will feature Apple's in-house Wi-Fi chips (vs. only the slim iPhone 17 will adopt Apple's C1 modem…

