Apple MagSafe: malá revoluce, která z budoucích iPhonů odstraní poslední fyzický port

Premiéra letošních iPhonů je za námi, celkem jsme se dočkali čtveřice nových telefonů, do kterých Apple „nacpal“ ty nejmodernější technologie, jimiž aktuálně disponuje. Úplnou novinkou se stalo bezdrátové nabíjení MagSafe, které odstraňuje snad všechny nedostatky současného bezdrátového nabíjení a připravuje jablečná zařízení na budoucnost.

MagSafe: magnetické bezdrátové nabíjení

Jméno MagSafe si Apple vypůjčil ze své vlastní historie; dříve tak označoval technologii magnetického nabíjení svých notebooků, které však začal před pěti lety nahrazovat univerzálnějšími USB-C porty. Nový MagSafe funguje na jiném principu, v zásadě se jedná o vcelku primitivní vylepšení současného standardu Qi, kdy Apple obklopil standardní nabíjecí cívku prstencem z magnetů.

Díky tomu je technologie MagSafe zpětně kompatibilní se standardem Qi, avšak ta pravá zábava začíná teprve s originálním příslušenstvím od Apple. Firma z Cupertina představila několik doplňků, tím základním je nabíječka MagSafe prodávaná v Apple Store za 1 190 korun.

Oproti běžným bezdrátovým nabíječkám dokáže nabíječka dokonale přilnout k zádům nových iPhonů, což znamená jediné – nikdy se vám nestane, že ráno najdete na nočním stolku nenabitý telefon, jelikož jste jej večer špatně umístili na podložku. Magnety zajistí nejen přesnou centraci, ale i pevné spojení telefonu s nabíječkou. Díky tomu se minimalizují ztráty, a proto nabíječka MagSafe dokáže poskytnout výkon až 15 Wattů.

Spousta dalšího příslušenství

Nabíječka MagSafe ale není jediným doplňkem, který využívá magnetů v zádech nových iPhonů. Apple představil i nové kryty (barevné i průhledné s cenou 1 490 korun), které iPhony nejen chrání, ale zároveň zajistí dokonalé fungování bezdrátových nabíječek MagSafe.

Specialitou je pak drobná kožená peněženka (nebo spíše „dokladovka“), do které lze vložit platební kartu, občanský průkaz apod. Peněženka je vyrobená z francouzské kůže a díky integrovaným silným magnetům ji můžete „přilepit“ na záda iPhonu a mít ji neustále po ruce.

iPhone by měl poznat, jaký MagSafe jste k němu připojili, vzájemné „ohmatání“ zajistí technologie NFC.

Cesta ke 100% bezdrátovému iPhonu

S technologií MagSafe má Apple jednoznačně velké plány. Už delší dobu se spekuluje, že po odstranění sluchátkového jacku z budoucích iPhonů odstraní i poslední fyzický port Lightning. Technologie MagSafe je posledním krůčkem k tomuto kroku, neboť konečně zajišťuje bezpečné a spolehlivé bezdrátové nabíjení, které bude pohodlné jak v domácích podmínkách, tak i na cestách – s telefonem na nabíječce bude možné klasicky manipulovat.

Apple z balení letošních iPhonů odstranil klasickou nabíječku, vůbec bychom se nedivili, kdyby v horizontu dvou let odstranil i nabíjecí kabel a učinil iPhone 100% bezdrátovým zařízením. Otázkou je, zda by do balení přidával MagSafe nabíječku, nebo spoléhal na to, že už doma nějakou nabíječku máte.