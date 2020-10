iPhone 12 Pro (Max) má nový design, podporu 5G, LiDAR a unikátní bezdrátové nabíjení

Na představení letošních iPhonů jsme si museli počkat nezvykle dlouho, neboť kvůli pandemii nového koronaviru se opozdil jak jejich vývoj, tak i výroba. Apple dnes naši trpělivost odměnil odhalením rovnou čtyř nových modelů, které společně s jarním iPhonem SE dávají dohromady nejsilnější portfolio jablečných telefonů, které kdy bylo v jednom roce představeno. V tomto článku si představíme vrcholové modely iPhone 12 Pro a 12 Pro Max.

iPhone 12 Pro a 12 Pro Max: ostře řezané boky

Nejvybavenější iPhony letošního roku přímo navazují na loňské top modely iPhone 11 Pro a 11 Pro Max, ovšem letos poznáte mezigenerační rozdíly na první pohled. Apple se po letech konečně odvážil částečně pozměnit design, přičemž hlavní změnou jsou rovné boky. Pro někoho se může jednat o nevýznamnou změnu, existuje však spousta jablečných fanoušků, kteří za historicky nejkrásnější iPhony považují právě modely 4 – 5s s rovnými boky.

This is iPhone 12 Pro — Apple

Tento designový prvek má i jarní iPhone SE, takže alespoň v této oblasti lze považovat současné portfolio telefonů za příjemně ucelené. Rámečky iPhone 12 Pro a Pro Max jsou vyrobeny z chirurgické ocele ve zlaté, stříbrné, grafitově šedé a nové tichomořsky modré barvě. Pochopitelně nechybí ani odolnost ohodnocená krytím IP68.

Zatímco iPhone SE je ještě telefon ze staré školy s širokými rámečky a kruhovým domovským tlačítkem, vrcholové modely iPhone 12 Pro a 12 Pro Max naopak představují to nejlepší, co Apple dokáže vyrobit. Firma z Cupertina mezigeneračně zvětšila úhlopříčky displejů – u menšího modelu narostl na 6,1“, u většího na 6,7“, jemnost je 460, resp. 458 ppi.

Rámečky okolo displeje se zmenšily pouze lehce, takže fyzicky jsou oba telefony v porovnání s minulou generací o něco větší. Apple ani nijak neredukoval výřez pro TrueDepth kamerku s funkcí Face ID, takže ze zobrazovače bude ukrojena přibližně stejná porce prostoru jako v minulých letech.

Hardwarové parametry iPhone 12 Pro Systém: iOS 14 Rozměry: 146,7 x 71,5 x 7,4 mm , Hmotnost: 189 gramů Čipset: Apple A14 Bionic RAM: 6 GB , Interní paměť: 128/256/512 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,1", Super Retina, 1170 × 2532 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.6, 26mm, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.0, 52mm, 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optický zoom Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.4, 120˚, 13mm, 1/3.6", širokoúhlý , Přední kamera: 12 Mpx, f/2.2, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor) Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: Lightning Baterie: bude upřesněno Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Apple u letošních iPhonů opět použil zobrazovače s označením Super Retina XDR, které překrývá nová generace odolného skla zajišťující až 4x větší odolnost při pádu. Ani v jenom případě se bohužel nedostalo na vyšší obnovovací frekvenci, na to si ještě budeme muset rok počkat.

Hardwarové parametry iPhone 12 Pro Max Systém: iOS 14 Rozměry: 160,8 x 78,1 x 7,4 mm , Hmotnost: 228 gramů Čipset: Apple A14 Bionic RAM: 6 GB , Interní paměť: 128/256/512 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,7", Super Retina, 1284 × 2778 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.6, 26mm, 1.7µm, dual pixel PDAF, Sensor-shift OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 65mm, 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2.5x optický zoom Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.4, 120˚, 13mm, 1/3.6", širokoúhlý , Přední kamera: 12 Mpx, f/2.2, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor) Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: Lightning Baterie: bude upřesněno Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Tři kamery + LiDAR

Velká změna se odehrála ve fotomodulu na zadní straně. Ten opět u obou modelů obsahuje tři samostatné kamerky, k nim navíc přibyl LiDAR, který známe z jarních iPadů Pro. Tento prvek má jablečným telefonům významně napomoci v orientaci v prostoru, což se promítne zejména v aplikacích rozšířené reality. Kromě toho je LiDAR využíván k ostření za zhoršených světelných podmínek.

Po boku tohoto senzoru pak najdeme následující snímače:

Hlavní fotoaparát s rozlišením 12 Mpx a světelnost objektivu f/1.6 s OIS (u verze Max je OIS s posuvem snímače pro ještě rychlejší stabilizaci)

Sekundární širokoúhlá kamerka s rozlišením 12 Mpx a 120° záběrem (f/2.4)

Teleobjektiv s rozlišením 12 megapixelů (f/2.0 a 52mm ohnisko u Pro, f/2.2 a 65mm ohnisko u Pro Max)

Apple překvapivě neosadil oba telefony stejnými snímači; iPhone 12 Pro Max dostal do vínku o 47 procent větší fotočip, díky čemuž mají pixely na čipu velikost 1,7 mikronu. Apple si tak zjevně nebere do války s konkurencí jako zbraň velké množství pixelů, ale raději se soustředí na jejich kvalitu. Odlišný mají oba telefony i teleobjektiv; iPhone 12 Pro je schopný 2× optického přiblížení, iPhone 12 Pro Max 2,5× fixního zoomu.

Mocné fotoaparáty ocení nejen filmaři

iPhone 12 Pro Max má několik dalších specialit, například optickou stabilizaci přímo na senzoru, který umí stabilizovat 5 000krát za vteřinu, což je 5x rychleji než u loňského modelu. Díky tomu lze pořizovat superstabilizované obrázky s expozicí až 2 vteřiny.

Apple také představil nový formát nazývaný Apple ProRAW, který přináší vícesnímkové smartHDR do RAW snímků. Potěšující je, že Apple přidává do systému API, aby mohli výhod ProRAW využít i tvůrci aplikací třetích stran, a to jak při pořizování, tak i při editaci snímků.

Výrazně se vylepšil i záznam videa, nově je podporována technologie Dolby Vision HDR a záznam videa v 10bit HDR. Každý rámeček videa je zpracován obrazovým senzorem, dokonce i při natáčení 4K videí při 60 fps. Díky síle čipsetu Apple A14 Bionic je možné editovat videa přímo na telefonu.

Nejvýkonnější telefony současnosti

Oba nové iPhony pohání nový čipset Apple A14 Bionic, který Apple představil už v minulém měsíci s iPadem Air. Ten se však zatím nezačal prodávat, možná právě proto, aby Apple neodhalil příliš mnoho z výkonu nových iPhonů.

Díky 5nm procesu se opět můžeme radovat z mezigeneračního nárůstu výkonu a naopak nižší spotřeby, Apple slibuje až o 50 procent vyšší výkon CPU i GPU, o 80 procent vyšší výkon poskytne neurální engine. Telefony budou nabízeny s 128, 256 nebo 512GB pamětí.

Součástí čipsetu je nově 5G modem, který má zajistit vyšší rychlosti (až 4 gbps pro stahování), nižší latenci a vyšší bezpečnost. Nechybí ani další nezbytná konektivita – Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 a NFC.

Balení bez nabíječky a sluchátek

Jediným konektorem na těle telefonu je i nadále Lightning sloužící primárně k nabíjení. V této oblasti se však letos odehrála malá revoluce, jelikož Apple do balení nových telefonů nepřidává nabíjecí adaptér. V Cupertinu předpokládají, že jich mají uživatelé mobilních telefonů plné šuplíky, a tak se raději rozhodl, že uleví matičce Zemi a přestane ji zahlcovat zbytečným elektronickým odpadem.

To samé platí i v případě kabelových sluchátek Apple EarPods, která rovněž v balení nenajdete. Naopak novinkou je opletený kabel s koncovkami Lightning/USB-C. Ještě se ale vraťme k nabíjení, kde máte na výběr hned několik možností. Buď použijete adaptér z minulých iPhonů (či jiných zařízení), nebo si u Apple koupíte adaptér zvlášť.

Třetím a patrně nejelegantnějším řešením je bezdrátové nabíjení. Použít můžete jakoukoliv nabíječku standardu Qi, který však Apple pro účely letošních iPhonů vylepšil – nabíjecí cívku v telefonech obklopil kruhem z magnetů, které zajistí přesnou centraci a spolehlivé uchycení na správném místě nabíječky.

Je však zapotřebí ta správná nabíječka – Apple ji prodává ve svém eshopu pod označením MagSafe za cenu 1 190 korun. Více o technologii MagSafe si můžete přečíst v našem samostatném článku.

Cena a dostupnost

A kolik budou stát nové iPhony? Ceny všech paměťových variant najdete v následující tabulce:

Model 128 GB 256 GB 512 GB iPhone 12 Pro 29 990 korun 32 990 korun 33 990 korun iPhone 12 Pro Max 33 990 korun 36 990 korun 42 990 korun

Oba telefony budou nabízeny v zlaté, stříbrné, grafitové a modré barvě. Menší iPhone 12 Pro půjde do předobjednávek 16. října s dostupností 23. října, větší iPhone 12 Max dorazí později – předobjednávky začnou 6. listopadu, dostupnost je stanovena na 13. listopadu. Ceny a dostupnost všech dnes představených novinek najdete v tomto článku.