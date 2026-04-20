Skrytý vzkaz v pozvánce na WWDC26? Apple plánuje znovu změnit design Siri

- Pozvánka na WWDC26 údajně skrývá tajný vzkaz týkající se nové Siri
- Ta by měla konečně dorazit s novými funkcemi – a možná i novou spouštěcí animací
Pozvánka na konferenci WWDC26, kterou Apple zveřejnil v druhé polovině března, možná ukrývá nečekaný náznak toho, co přijde. Řeč je o nové chytřejší Siri, která má být po několika odkladech hlavní hvězdou červnové vývojářské konference. Upozornil na to insider Mark Gurman ve svém nejnovějším reportu pro agenturu Bloomberg.
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Nová Siri v pozvánce na WWDC26
Apple oznámil letošní ročník vývojářské konference WWDC 23. března, odehrávat se bude od 8. do 12. června a hned první den je v plánu velká představovací akce, na které firma uvede největší novinky týkající se operačních systémů iOS, iPadOS, macOS a podobně. Na sítích pak k pozvánce připojil Apple i krátký teaser. Na něm je logo „WWDC26“ rozloženo na třetiny pod sebou a číslo 26 je opatřeno speciálním světelným efektem.
Právě tato drobnost podle Gurmana předznamenává příchod hlasové asistentky Siri nové generace. Zmíněný efekt „osvícení“ má totiž nově indikovat vyvolání hlasové asistentky, a to pravděpodobně přes chytrý průstřel Dynamic Island. Ve svém reportu Power On to Gurman vysvětluje následovně:
„Ve svém upoutávkovém videu Apple mimoděk ukazuje nový vzhled Siri. Design, který se v současné době testuje uvnitř společnosti, zahrnuje rozhraní Siri umístěné v rámci Dynamic Island, prvku ve tvaru pilulky v horní části obrazovky. Po spuštění Siri se tento prvek rozbalí a zobrazí se výzva ‚Hledat nebo se zeptat‘ doprovázená svítícím kurzorem. Vypadá to podobně jako zvýraznění čísla ‚26‘ v logu konference.“
Power On: Apple often drops hints in its event teasers. The WWDC 2026 logo is no different, stealthily revealing the new iOS 27 Siri interface. Details – https://t.co/reS1l1ECKn
— Mark Gurman (@markgurman) April 19, 2026
Zároveň se sluší připomenout, že Apple přepracoval design Siri teprve nedávno. V iOS 18 uvedl duhový efekt kolem obrazovky. Gurman však zmiňuje, že Siri, kterou tento efekt symbolizuje, se nevydařila úplně podle plánu, a Apple tak bude chtít za tímto nedostatkem udělat tlustou čáru a zacílit svou pozornost jinam, k ještě novější Siri s novou animací. Možná to zní jako drobnost, ale ve filosofii Applu to dává smysl.