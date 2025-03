Retro herní konzole Ayaneo Pocket Ace: unikátní vzhled i slušná výbava

Ayaneo představilo nový kapesní handheld Pocket Ace

Jeho hlavním tahákem je osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon Gx3 Gen 2

S cenou a dostupností se firma bohužel nepochlubila

Retro je v kurzu, což platí také ve světě videoher. Tento trend se snaží zachytit také společnost Ayaneo, která je v poslední době na vzestupu a před pár týdny oznámila nová zařízení s nejnovějšími herními procesory Snapdragon od Qualcommu. Dnes se do tohoto segmentu přidává další zařízení a vypadá to na nejvýkonnější retro herní handheld své velikosti, což jistě ocení všichni nadšenci do starých her.

Nejvýkonnější retro handheld na trhu?

Ayaneo Pocket Ace hodně vsází na svůj retro design, který má kompaktní horizontální tvar se dvěma joysticky na spodní straně zařízení a čtyřmi tlačítky podél spodního rámečku. Celkově je rozložení tlačítek podobné jako u modelu Ayaneo Pocket Micro, ačkoli tlačítka Start a Select se po velkém zájmu vrátila na své místo v horní části zařízení. Kromě toho může Ayaneo Pocket Ace nabídnout třeba 4,5″ LCD displej s rozlišením 1620 × 1080 pixelů a především osmijádrový čipset Snapdragon Gx3 Gen 2, který je zárukou dostatku výkonu.

Opomenout nesmíme ani zmínku o baterii. Ayaneo Pocket Ace bude také vybaven velkou 6000mAh baterií s podporou 40W rychlého nabíjení, takže s hraním na cestách by neměl být problém. Zařízení se také chlubí novým lineárním haptickým motorem, a na tiskových fotografiích jsou vidět tři barevná provedení: bílé, černé a limitovaná edice Retro Power. Co se týče dostupnosti a ceny, Ayaneo se bohužel k tomuto nikterak nevyjádřilo.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.