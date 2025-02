Galaxy G Fold: kdy dorazí nadvakrát ohebná skládačka od Samsungu?

Samsung údajně představí nadvakrát ohebný smartphone už letos

Má být podobný jako Huawei Mate XT, avšak s odlišným způsobem skládání

První ukázku bychom mohli vidět už v létě při představení Z Foldu a Z Flipu 7

Letos v létě Samsung odhalí již sedmou generaci svých ohebných smartphonů. Do loňského roku korejský gigant uváděl na trh dva modely – knížkový Fold a véčkový Flip, loni k této dvojici přidal ještě speciální variantu Foldu dostupnou pouze na několika vybraných trzích. Podle internetových informátorů se Samsung v letošním roce odváže ještě o něco víc – jednak údajně významně přepracuje letošní Galaxy Z Fold 7, a kromě toho prý chystá zbrusu novou skládačku.

Galaxy G Fold klepe na dveře. Má se skládat jinak než Huawei Mate XT

Korejský deník ETNews v tomto týdnu zveřejnil informaci o tom, že Samsung plánuje v letošním roce uvést ohebný smartphone, který se skládá na dvakrát. S tímto typem zařízení přišla loni společnost Huawei – její smartphone Mate XT vypadá ve složeném stavu jako běžný telefon, avšak díky dvojitému kloubu se dokáže rozložit na do velikosti 10″ tabletu.

Podobně koncipovaný přístroj od Samsungu údajně ponese jméno Galaxy G Fold, a to díky tvaru při skládání. Oproti Huawei Mate XT mají oba klouby skládat ohebný displej směrem dovnitř, tudíž má telefon ve složeném stavu připomínat z boku právě písmeno G. Ohebný displej by tak neměl být ve složeném stavu vystaven vnějšímu světu, což by se mělo pozitivně projevit na jeho větší životnosti.

Spekuluje se, že ohebná obrazovka Galaxy G Fold bude mít úhlopříčku 9,96″, přítomen má být i vnější panel s úhlopříčkou 6,49″, což je podobné jako v případě klasického Foldu.

Odhalení jako u Galaxy S25 Edge?

Příchod Galaxy G Fold je podle korejských zdrojů očekáván ještě letos, sériová výroba má být údajně zahájena již v dubnu. Zpočátku se má jednat o menší produkci čítající přibližně 200 tisíci kusů, tedy podobně jako u loňského Galaxy Z Fold 6 FE – Samsung si nejprve bude chtít ověřit zájem trhu.

Samsungs tri-fold won’t launch alongside Fold7 and Flip7. It will be unveiled at a later point in time pic.twitter.com/muqmO1iRws — Max Jambor (@MaxJmb) February 25, 2025

Debut celého zařízení je podle ETNews naplánován společně s ostatními letošními skládačkami, pravděpodobně v červenci, ovšem s tím nesouhlasí informátor Max Jambor – podle jeho informací Samsung na dvojité skládačce skutečně pracuje, avšak nemá ji odhalit na letní události Galaxy Unpacked, ale později.

They might give us a teaser but it won’t be fully unveiled — Max Jambor (@MaxJmb) February 25, 2025

Jambor nicméně připouští, že Samsung by mohl učinit podobný krok jako v případě Galaxy S25 Edge – chystaný G Fold by na události pouze poodhalil s tím, že plnohodnotná premiéra by se odehrála později.

