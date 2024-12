Tohle chceme v Česku! Vyzkoušeli jsme exotický Galaxy Z Fold Special Edition s 200Mpx foťákem

Exkluzivně jsme si vyzkoušeli nejlepší ohebný telefon od Samsungu – Galaxy Z Fold Special Edition (W25)

Má větší displeje, tenčí tělo a lepší fotoaparáty, ale také vyšší cenu

V zavřeném stavu už neřešíte kompromisy s „nudlovitým“ tvarem displeje

Telefon se prodává pouze v Jižní Koreji (Special Edition) a Číně (W25)

V případě rodiny Samsung Galaxy Z Fold platilo, že pokud jste chtěli využívat benefitů většího ohebného displeje, museli jste zároveň tak trochu tolerovat „nudlovitější“ poměr stran u toho vnějšího. Jinými slovy, používání Foldu v zavřeném stavu (v režimu běžného smartphonu) nebylo příliš pohodlné. Poslední Fold 6 mírnou změnou velikosti zobrazovače přinesl určitou úlevu, ale ve srovnání s „bookletovými“ skládačkami, jako je Google Pixel Fold, OnePlus Open, Xiaomi Mix Fold 4 či Oppo Find N3, to stále není ideální. Právě tyto modely v zavřeném stavu poskytují stejný komfort používání jako běžné telefony.

Ačkoli jsou skládačky od Samsungu špičkové smartphony, přece jen se po uvedení poslední generace nevyhnuly kritice. Ta směřovala především k tomu, že notně zpomalil své tempo, co se týče inovací, a že mezigenerační rozdíly jsou čím dál tím menší. A i když jihokorejský gigant stále drží první příčku v prodejích ohebných zařízení, při dalším zpomalování by o ni v dalších letech klidně mohl přijít.

Na domácím trhu a v Číně nicméně uvedl vylepšenou variantu Foldu, se kterou dokazuje, že na vavřínech rozhodně neusnul. A z mého pohledu je obrovská škoda, že se tato verze nedostala na globální trh. Ještě upřesním, že zatímco v Jižní Koreji se prodává Galaxy Z Fold Special Edition, v Číně jej najdete pod podstatně kratším označením Samsung W25. Výbavou jde o zcela identické modely, liší se jen v provedení krytu.

Jihokorejská varianta má matnou povrchovou úpravu těla a působí výrazně decentnějším dojmem. Naopak čínská verze má černá lesklá záda a zlaté boky. A právě tuhle verzi jsem měl možnost si krátce vyzkoušet. Jak si můžete prohlédnout na srovnávacích fotografiích, oproti klasickému Foldu je skutečně o něco větší, ale zároveň tenčí.

Ergonomie je ale mnohem lepší a těžiště má příkladně vyvážené. V zavřeném stavu jej lze ovládat jednou rukou, nicméně kvůli celkově větší hmotnosti, než jakou mají klasické smartphony, to po delší době přestane být pohodlné. Ani v zavřeném stavu se nejedná o žádného drobečka.

Tenké tělo a 200Mpx fotoaparát

To, že Samsung u Foldu 6 neměl tak dravého inovativního ducha, ovšem neznamená, že by inovovat neuměl. Svědčí o tom právě Galaxy Z Fold s označením Special Edition, respektive W25. Ten je v několika ohledech notně vylepšený a naznačuje, kudy by se mohla velká skládačka korejského obra vydat i v rámci globálního trhu. Bohužel ale zatím jen naznačuje…

Oproti klasické variantě nabízí větší displeje, konkrétně jde o 6,5palcový LTPO AMOLED 2X panel na vnější straně s poměrem stran 21:9 (konečně!) a vnitřní displej o velikosti 8 palců s poměrem stran 10:9 (standardní Fold 6 má vnější 6,3″ a vnitřní 7,6″ displej), přičemž oba zobrazovače disponují adaptivní obnovovací frekvencí v rozsahu 1 až 120 Hz. Ten externí se ještě navíc chlubí ochranou v podobě Gorilla Glass Victus 2. Vypadá to, že Samsung použil spekulovanou technologii Ultra Flexible Glass, nicméně oficiálně o tom mlčí.

Čeho si ale lze povšimnout na první dobrou, je jiný design. Ten je výrazně tenčí – v pase má zařízení v rozloženém stavu pouhých 4,9 milimetru, v zavřeném je to 10,6 milimetru (standardní Fold 6 má 5,6 mm v zavřeném a 12,1 mm v otevřeném stavu). Také je se svou hmotností 236 gramů o něco lehčí, byť v tomto případě jen o těžko rozeznatelné 3 gramy. Tenký profil nicméně musel být něčím vykoupen – speciální edice proto přišla o podporu dotykového pera S Pen.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Fold Special Edition (W25) Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, octa-core, 1× 3,39GHz Cortex-X4 + 3× 3,1GHz Cortex-A720 + 2× 2,9GHz Cortex-A720 + 2× 2,2GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 750, RAM: 16 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:

Rozměry: 157,9 × 142,6 × 4,9 mm (rozevřený), 157,9 × 72,8 × 10,6 mm (zavřený), hmotnost: 236 g, zvýšená odolnost: IP48 Displej, konektivita a baterie 6,5" + 8" (ohebný), Dynamic AMOLED, rozlišení: 1080 × 2520 px, 1968 × 2184 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.8, PDAF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 66mm, 1.0µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 123˚, 12mm, 1.12µm, AF, selfie kamera: 10 + 4 Mpx (dvě kamery: vnější a vnitřní - poddisplejová pro videohovory), 4K video Kompletní specifikace

Samsung konečně vylepšil i fotoaparáty. Hlavní snímač dostal rozlišení 200 Mpx (s optickou stabilizací obrazu) a 12Mpx širokoúhlý snímač má nově automatické ostření. Ostatní fotoaparáty poté zůstaly beze změn. Co se týče výkonu, Fold 6 Special Edition spoléhá na Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 16 GB RAM a 512 GB interní paměti.

Kromě toho ale také podporuje standard Wi-Fi 7. Softwarově je všechno při starém, tedy Android 14 s nadstavbou One UI 6.1.1 a Galaxy AI, stejně jako přislíbená sedmiletá softwarová podpora. Během příštího roku samozřejmě dorazí Android 15 s One UI 7.0. Pro vybrané modely Samsung včera uvolnil testovací betaverzi Androidu 15, ale je zajímavé, že pro Flipy ani Foldy není testovací beta program dostupný. Akumulátor má taktéž kapacitu 4 400 mAh a podporu pro 25W drátové a 15W bezdrátové nabíjení.

Cena a (ne)dostupnost

Samsung W25 je skvěle vybavená skládačka, nicméně výrobce si za ni nechá náležitě zaplatit. Na čínském trhu má 512GB verze cenovku 15 999 CNY, což je při aktuálním kurzu téměř více než 52 tisíc korun. Možná si říkáte, proč Samsung kromě Jižní Koreje tuto edici uvedl i na čínský trh? Domnívám se, že je to z toho důvodu, že zde chce konkurovat zdařilým skládačkám od Huawei.

Ostatně právě tento čínský výrobce zde prodává unikátní Mate XT Ultimate, který se ohýbá hned nadvakrát a při maximálním rozložení se dokáže proměnit na tablet s 10,2″ displejem. I ten jsme měli exkluzivní možnost vyzkoušet – první dojmy si můžete přečíst zde.

Velké změny u Galaxy Fold 7? Spíše ne…

Bylo by skvělé, kdyby Samsung zkušenosti z modelu W25/Special Edition zužitkoval u chystaného Foldu 7, nicméně vše zatím nasvědčuje tomu, že tomu tak nebude. Ross Young, uznávaný analytik specializující se na displeje, zmiňuje, že Galaxy Z Fold 7 s největší pravděpodobností nebude vypadat jako dnes popsaná speciální edice.

Podle Younga je mnohem pravděpodobnější, že Samsung příští rok nabídne dvě produktové řady – klasický Fold 7 se stejným tělem, jako má současný Fold 6, a pak speciální edici s větším a tenčím tělem i kvalitnější fotovýbavou. Nezbývá než doufat, že jihokorejský gigant pro příští rok změní strategii a Fold ve speciální edici nabídne i na dalších trzích mimo Jižní Koreu a Čínu.