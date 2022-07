Iron Man, nebo Capitan America? Sledujte Marvel filmy ve správném pořadí

Filmy a seriály z Marvel Cinematic Universe (MCU) patří k těm nejoblíbenějším vůbec

Z hlediska příběhových dějových linek byl prvním MCU filmem Captain America: První Avenger

Aktuálně posledním filmem z MCU je Thor: Láska jako hrom, který právě běží v českých kinech

S příchodem streamovací služby Disney+ do České republiky se jistě fanoušci filmů a seriálů z univerza Marvel zaradovali. Platforma jich totiž nabízí vyčerpávající množství, od Captain America přes Iron Mana až po seriálové WandaVision a Moon Knight. Jediné, co si na Disney+ nepustíte, je sága kolem pavoučího muže Petera Parkera, na níž vlastní práva jiné společnosti. Jinak je ale služba fanouškům marvelovek nakloněna. Jak jdou filmy v tomto univerzu chronologicky po sobě, tedy jakým byste měli ideálně začít?

1. Captain America: První Avenger (2011)

Ve snímku z roku 2011 od Joe Johnstona (Jumanji, Mladý Indiana Jones) sledujeme zrození prvního člena skupiny Avengers, přičemž děj se odehrává za druhé světové války mezi lety 1941 a 1945. Ústředním záporákem je Hugo Weaving coby Red Skull.

2. Captain Marvel (2019)

Film z roku 2019 sleduje příběh Carol Danvers a její přerod v mocnou superhrdinku Captain Marvel. Příběh snímku se odehrává v roce 1995 a vystoupí v něm takové hvězdy jako Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law nebo Ben Mendelsohn.

3. Iron Man (2008)

Superoblíbený Iron Man ztvárněný Robertem Downey Jr. je často chybně vnímám jako první film v MCU. Odehrává se však až v roce 2008, dávno po událostech Prvního Avengera a také Captain Marvel. První díl Iron Mana režíroval John Favreau (Zathura: Vesmírné dobrodružství, The Mandalorian).

4. Iron Man 2 (2010)

Další trhák o technokratickém miliardáři Tony Starkovi, který se tentokrát odehrává v roce 2010 (ve stejném roce, v jakém byl uveden do kin). Poprvé se zde také objeví Natasha Romanoff alias Black Widow, kterou hraje Scarlett Johansson.

5. Neuvěřitelný Hulk (2008)

Události pátého filmu v chronologickém pořadí sledují příběh jaderného fyzika Bruce Bannera, který kolem roku 2010 objeví látku, jež člověka ochrání před radioaktivním zářením. Sám ji vyzkouší, avšak promění se v zelené monstrum jménem Hulk. V hlavní roli exceluje Edward Norton, kterého jakožto Hulka v pozdějších filmech vystřídá Mark Ruffalo.

6. Thor (2011)

Marvelovské drama severských bohů Thora, Odina a Lokiho se dle scénáře odehrává v roce 2011 a je důležité pro pochopení, kde se v uskupení Avengers vzala postava Thora.

7. The Avengers (2012)

Vůbec první celovečerní film, ve kterém se objevuje skupinka superhrdinů Avengers. Iron Man, Black Widow, Captain America, Hawkeye, Hulk, Thor nebo šéf agentury S.H.I.E.L.D. Nick Fury se spojí v boji proti mimozemské rase Chitauri a severskému bohovi Lokim. Skupinu superhrdinů přinese na stříbrné plátno Joss Whedon, autor kupříkladu akčního sci-fi Serenity.

8. Thor: Temný svět (2013)

Thorův návrat na planetu Zemi mapuje snímek Thor: Temný svět, který se podle všeho odehrává někdy v roce 2012. Kromě Chrise Hemswortha (Thor) v něm opět exceluje i Tom Hiddleston jakožto jeho bratr Loki.

9. Iron Man 3 (2013)

Třetí a poslední film věnovaný Tonymu Starkovi. Iron Man v něm bojuje se záporákem Mandarinem, kterého famózně zahrál herecký chameleon Ben Kingsley. Důležité je zmínit, že Tony Stark na konci nařídí zničit všechny zbývající obleky Irona Mana a svůj hrudní reaktor vhodí do moře. I tento snímek se odehrává v roce 2012.

10. Captain America: Návrat prvního Avengera (2014)

Captain America kolem roku 2014 zvažuje ukončení dobročinné superhrdinské činnosti, avšak nepodaří se mu to podle plánů. Snímek režírovala bratrská dvojice Russových, stejně jako novější Avengery.

11. Strážci Galaxie (2014)

Snímek se odehrává v alternativní současnosti roku 2014, ve které již lidstvo dávno kolonizovalo další planety a cestování vesmírem je běžná praxe. Sledujeme příběh Star-Lorda a jeho družiny. Režisér James Gunn se podílel také na Sebevražedném oddílu, tentokrát z univerza DC Comics.

12. Strážci Galaxie Vol. 2 (2017)

Pokračování Strážců Galaxie začíná pouhé dva měsíce po událostech prvního dílu. Star-Lord si užívá slávu, kterou si vydobyl bojem s padouchem Ronanem. Objevuje se však nový problém v podobě tajemného Ega a Ayeshy.

13. Avengers: Age of Ultron (2015)

Kolem roku 2015 čeká na Avengery další velké nebezpečí – robotický padouch Ultron, kterého původně stvořil Tony Stark a Bruce Banner, oba členové superhrdinské party.

14. Ant-Man (2015)

Další superhrdina z MCU jménem Ant-Man se dočkal vlastního filmu. Roli zloděje, který vnikne do domu vědce a ukradne speciální oblek, jenž jej dokáže zmenšit na velikost mravence, ztvárnil americký herec Paul Rudd. Snímek se odehrává v roce 2015 a objeví se v něm i další hrdina Marvelu – Falcon.

15. Captain America: Občanská válka (2016)

V tomto snímku se proti sobě postaví dvě křídla uskupení Avengers: jedny vede Captain America, druhé Iron Man Tony Stark. Snímek se odehrává nedlouho po filmu Avengers: Age of Ultron, a to v roce 2016, navíc z něj hojně čerpá.

16. Black Widow (2021)

I Natasha Romanoff alias Black Widow si zasloužila vlastní celovečerní film. Příběh sleduje minulost a současnost členky hvězdných Avengers krátce po událostech občanské války v roce 2016.

17. Black Panther (2018)

Příběh sleduje staré africké kmeny válečníků, kteří jsou obdarováni speciální silou z léčivé rostliny bohaté na unikátní kov vibranium. Část chronotopu se odehrává před smrtí kmenového krále T’Chaky, část až po událostech občanské války v roce 2016.

18. Doktor Strange (2016)

Jen o rok později, v roce 2017, sledujeme příběh amerického neurochirurga Stephena Strange, který je po návštěvě Nepálu obdařen speciálními schopnostmi magie z Kamar-Taj. Titulní roli brilantně zahrál Benedict Cumberbatch.

19. Thor: Ragnarok (2018)

Také další počínání severského boha Thora se odehrává v roce 2017. Thor je nejprve uvězněn v ohnivém světě Múspellheimu, ale jakmile z žaláře uteče, dozví se, že má nadejít bájný Ragnarök, tedy zničení severského ráje Ásgardu.

20. Ant-Man a Wasp (2018)

V roce 2017 se odehrává i další příběh nyní již superhrdiny Ant-Mana, který potká okřídlenou superhrdinku Wasp. Tu ztvárnila kanadská herečka Evangeline Lilly.

21. Avengers: Infinity War (2018)

Film, který mnoha fanouškům MCU pořádně zamotal hlavu. V roce 2017 přichází nový záporák Thanos, který chce získat všechny kameny moci, aby mohl dle své libosti vyhladit lidstvo. Tým Avengers se mu ve snaze zničit obyvatelstvo Země postaví, nicméně neuspějí a Thanos jedním lusknutím speciální rukavice s kameny moci zahubí polovinu všeho života ve vesmíru. Na konci tedy vidíme umírat některé členy Avengers, například Spider-Mana.

22. Avengers: Endgame (2019)

V roce 2018 je přeživší Captain Marvel vyslána, aby ve vesmíru zachránila Tonyho Starka, Hulka, Black Widow a další. Vydají se hledat Thanose, který jim však řekne, že kameny moci zničil a vyhubení poloviny života ve vesmíru je tak nevratné. Dále děj skáče do roku 2023, kdy se díky stroji času Avengeři dostanou zpět před události Infinity War a nakonec dokáží porazit Thanose v jedné poslední bitvě. Všichni jsou tak znovu naživu, tedy až na Iron Mana, který luskne kouzelnou rukavicí a s Thanosovou armádou zabije i sebe.

23. Loki (2021)

Bůh lže a falši Loki dostal vlastní šestidílnou sérii (v plánu je i druhá řada), která se odehrává v roce 2023. A tady už časová osa začíná být zajímavá. Příběh se totiž zároveň odehrává v roce 2012 kvůli hrátkám s časem způsobeným událostmi v Endgame.

24. Co kdyby…? (2021)

Spin-off věnující se setkání různých variant superhrdinů z MCU s jejich alternativami z jiných koutů multivesmíru.

25. WandaVision (2021)

Další porce seriálového Marvelu se věnuje manželskému páru kouzelnice Wandy a androidovi Visionovi. Příběh se odehrává přesně tři týdny po událostech Endgame, tedy v roce 2023.

26. Shang-Chi a legenda o deseti prstenech (2021)

Mezi lety 2023 a 2024 je hlavní hrdina Shang-Chi konfrontován se svou minulostí, když je zapleten do sítě tajemné organizace Deset prstenů. Ve filmu se objevuje i dávný padouch Mandarin, který bojoval s Iron Manem.

27. Falcon a Winter Soldier (2021)

Celovečerní film pojednávající o superhrdinovi Falconovi. Snímek se odehrává zhruba půl roku po událostech Endgame, kdy Falcon přebírá štít od Kapitána Ameriky a stává se jeho nástupcem. Postavu hlavního hrdiny zahrál americký herec Anthony Mackie.

28. Eternals (2021)

Příběh filmu se odehrává v roce 2024 a sleduje zcela nový tým superhrdinů, jakýchsi božských bytostí Eternals, které dosud do filmového univerza Marvel nezasahovaly. Na plátně můžeme vidět Angelinu Jolie i zpěváka Harryho Stylese.

29. Hawkeye (2021)

Šestidílný seriál, který sleduje příběh lukostřelce Hawkeye (hraje jej Jeremy Renner) a jeho počínání při pobytu v Japonsku. Děj odkazuje k zimě 2024.

30. Moon Knight (2021)

Další seriál přímo z produkce Disney+. Herec Oscar Isaac se ujme role rozpolceného zaměstnance muzea, který sdílí osobnost s žoldákem Marcem Spectorem. Bere na sebe podobu tajemného Moon Knighta, bojovat přitom musí se samotnými egyptskými bohy. Opět se pohybujeme kolem roku 2024.

31. Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství (2022)

Velký návrat Doktora Strange posouvá příběh MCU do roku 2025. Mág Strange otevírá portály do jiných dimenzí v rámci mnohovesmíru a bojuje s dosud nepoznanými protivníky, například i s alternativami sebe sama. Na scénu se v tomto filmu opět dostávají postavy jako kouzelnice Wanda či Charles Xavier ze ságy X-Men.

32. Thor: Láska jako hrom

Dosud poslední film ze světa Marvel na Disney+ ještě nezamířil, aktuálně je totiž vysílán v kinech. Thor zde musí bojovat s galaktickým zabijákem Gorrem, který si nechá říkat „Řezník bohů“. Zatímco severského boha a syna Odina – Thora – opět ztvárnil Chris Hemsworth, záporáka Gorra údajně velmi dobře zahrál Christian Bale. Snímek režíroval oscarový Taika Waititi (Co děláme v temnotách, Králíček Jojo).

A kam se poděl Spider-Man?

Do filmového univerza Marvel neodmyslitelně patří také pavoučí muž Peter Parker. Na filmy s touto postavou však vlastní výhradní práva Universal a Sony, tudíž žádný filmový Spider-Man na Disney+ zatím nezamířil. Svým chronotopem však spadá Spider-Man: Homecoming do událostí roku 2016 a Spider-Man: Daleko od domova i Spider-Man: Bez domova do roku 2024 (necelý rok po událostech Endgame). Všechny má v nabídce Apple TV+.