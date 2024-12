Gemini 2.0 je tady! Je rychlejší, levnější a ještě dostupnější než kdy předtím

Google představil novou verzi své AI Gemini

Ta by měla být rychlejší, efektivnější a ještě výkonnější, než předchozí verze

V současné chvíli je k dispozici pouze experimentální varianta lehčího modelu s označením Flash

Umělá inteligence je nyní v kurzu a není se proto co divit, že se velcí technologičtí giganti předhánějí v tom, kdo nabídne ten nejlepší model. Stejně jako všechny ostatní společnosti se i Google snaží zabudovat umělou inteligenci prakticky do všech svých produktů a to ideálně tak, aby při tom společnost nezbankrotovala. Soupeřit s ostatními firmami, jako je Apple, Microsoft, Amazon nebo Open AI nicméně není jednoduchou záležitostí.

Gemini je ještě chytřejší, rychlejší a efektivnější

Také proto Google vydává novou verzi svého Gemini s označením 2.0, přibližně 10 měsíců poté, co poprvé uvedla na trh verzi 1.5. Ta se stále nachází ve fázi, kterou Google nazývá experimentální náhled, a k dispozici je pouze jedna verze modelu, konkrétně menší verze 2.0 Flash. Podle Demise Hassabise, ředitele Google DeepMind, je to však i tak velký den.

„V podstatě je stejně dobrý jako současný model Pro. Takže si můžete myslet, že je o celou jednu úroveň lepší, při stejné efektivitě nákladů a výkonu a rychlosti. Jsme s tím opravdu spokojeni,“ tvrdí Hassabis. A nejenže tento model lépe zvládá věci, které uměl Gemini, ale umí i nové věci. Gemini 2.0 nyní umí nativně generovat zvuk a obrázky a přináší nové multimodální schopnosti, které podle Hassabise vytvářejí základ pro další velkou věc v umělé inteligenci: agenty.

Agentní umělá inteligence, jak ji někteří nazývají, označuje roboty s umělou inteligencí, kteří se mohou skutečně vydat na cestu a plnit úkoly vaším jménem. Jeden takový, Project Astra, je od letošního jara propagován přímo Googlem. Jedná se o vizuální systém, který dokáže identifikovat objekty, pomáhá vám orientovat se ve světě a řekne vám například, kde jste si zapomněli brýle. Protože jak každý, kdo brýle nosí dobře ví, že brýle se bez brýlí hledají těžko. Podle Hassabise představuje Gemini 2.0 pro Astru obrovské vylepšení.

Google také spouští Project Mariner – experimentální rozšíření pro Chrome, které může používat váš webový prohlížeč za vás. K dispozici je také Jules, agent speciálně určený pro pomoc vývojářům při hledání a opravě chyb v kódu, a nechybí ani nový agent založený na Gemini 2.0, který vám pomůže s hraním videoher. „Rok 2025 skutečně považujeme za skutečný začátek éry agentů, a Gemini 2.0 je jejím základem,“ říká Hassabis. Opatrně ovšem podotýká, že výkon není jediným vylepšením – svou roli hraje také lepší efektivita a rychlost.

Gemini 2.0 je sice zatím v experimentální fázi, ale již nyní jej můžete používat výběrem nového modelu ve webové aplikaci Gemini. O tom, kdy si budeme moci vyzkoušet také pokročilejší modely bohužel nepadlo ani slovo.