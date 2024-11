Gemini je s každou aktualizací lepší! Konečně přichází s náhradou za Google Assistanta

Nástroj Google Gemini v nejnovější verzi integruje umělou inteligenci přímo do operačního systému Android a přidává několik velmi zajímavých funkcí. Na rozdíl od služby Google Assistant, který funguje především na základě hlasových příkazů, nabízí Gemini hlubší porozumění kontextu a dokáže pracovat s přirozeným jazykem uživatele. Od svého uvedení na trh už Gemini získal hned několik vylepšení, aby byl více uživatelsky přívětivý a přizpůsobivý v různých situacích.

Díky aktualizacím v letošním roce nyní Gemini podporuje více než 40 jazyků (včetně češtiny), čímž se zvyšuje přístupnost a konkurenceschopnost ke zmíněnému Google Assistantu nebo Alexe, které se již na globálním trhu usadily.

Gemini Live představuje konverzační rozhraní, které se zcela přizpůsobuje uživatelům. Ti mohou nyní nejen zadávat pokyny, ale také vést přirozenou konverzaci, kde systém zcela rozumí kontextu psaného textu. Například, pokud uživatel začne rozhovor o počasí a plynule přejde na plánování dne, Gemini je schopen udržet konverzaci a relevantně reagovat na obě témata.

Explain things at any level. Watch Gemini Live explain a complex topic at a 5th grade level. pic.twitter.com/08tdC8qxZM

— Google Gemini App (@GeminiApp) November 7, 2024