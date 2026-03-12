Kdy dorazí nový Xbox? Project Helix se dostane do rukou vývojářů až v tento termín

- Microsoft na konferenci GDC odhalil další detaily ohledně nové generace konzolí Xbox
- Cílem je vytvořit nejvýkonnější konzoli na světě, která dokáže zároveň spouštět i hry pro PC
- Konzolové a počítačové hraní se má v příštích měsících výrazně sblížit
Microsoft na začátku tohoto měsíce oficiálně „představil“ projekt Helix, což je kódové označení nadcházející generace herních konzolí Xbox. Dosud bylo známo pouze velmi málo detailů – Microsoft potvrdil, že zařízení bude pohánět hybridní čip od AMD, který bude moci spouštět jak konzolové, tak i počítačové hry. Na aktuálně probíhající konferenci Game Developers Conference 2026 (GDC) redmondští odhalili další detaily.
Příští Xbox bude tak trochu počítač
Microsoft na GDC potvrdil, že na projektu Helix úzce spolupracuje se společností AMD, která dodávala čipy i pro poslední dvě generace konzolí Xbox. Čip pro nadcházející generaci by měl být postaven na nové generaci technologie RDNA (patrně RDNA 4 nebo jejího derivátu) a má přinést podporu příštích verzí DirectX a FSR. Microsoft slibuje výrazná zlepšení v oblasti výkonu a schopností Ray Tracingu, což má přinést realističtější a dynamičtější herní grafiku.
Konzole má rovněž podporovat technologii Multi-Frame Generation pro generování mezisnímků, která zvyšuje snímkovací frekvenci bez významného dopadu na výkon a zvyšuje plynulost her. Vývojáři rovněž mohou počítat s vylepšenou technologií DirectStorage, neuronovým renderováním, integrací umělé inteligence do grafického a výpočetního procesu a spoustou dalších funkcí. Microsoft chce, aby byl Xbox nové generace nejvýkonnější konzolí na trhu.
A kdy si budeme moci na novém Xboxu zahrát? Jen tak hned to nebude. Viceprezident Microsoftu Jason Ronald prozradil, že „alfa verze“ projektu Helix bude vývojářům a herním studiím poslána v roce 2027. Alfa verzí je s největší pravděpodobností myšlen vývojářský kit, který poslouží k testování schopností nové konzole a k vyvíjení her nové generace. To ovšem znamená, že finální verze konzole pro běžné spotřebitele dorazí nejdříve na konci roku 2027, spíše později.
Xbox mode pro počítače
Microsoft se netají tím, že chce svět konzolového a počítačového hraní v blízké budoucnosti výrazně propojit. Vývoj nových her má již probíhat v jednotném Game Development Kitu (GDK), který bude pro konzole i počítače shodný, a to včetně zachování zpětné kompatibility se stávajícími konzolemi Xbox Series S/X.
Už od příštího měsíce bude v systému Windows 11 dostupný celoobrazovkový mód aplikace Xbox nazvaný jednoduše „Xbox mode“. Tento režim byl dosud exkluzivní pro vybrané handheldy jako je např. Xbox ROG Ally, nyní bude dostupný všem.
Celoobrazovkový režim aplikace Xbox připomíná dashboard ze stejnojmenných konzolí. Kromě upravené výchozí obrazovky dochází v tomto módu k uspání vybraných systémových funkcí a k alokování maximálního množství prostředků přímo ke hrám. Skrze Xbox mode má uživatel přístup nejen ke knihovně her stažených z Microsoft Store, ale i z konkurenčních obchodů, např. Steam.
Aplikace Xbox má být na počítačích s Windows středobodem veškerého hraní, ovšem kdykoliv z něj bude možné „vyskočit“ do standardního rozhraní Windows.