Nový Xbox je za rohem. Velký přehled, co víme o projektu Helix

- Konzole Xbox se řítí do nové generace, Microsoft představil tajemný projekt Helix
- Má jít o konzoli s částečnou výbavou herních PC, která rozjede hry ze Steamu
- Na trh se má dostat v roce 2027, plnohodnotné představení snad už příští týden
Mohl to být běžný čtvrteční večer. Americkému Microsoftu se však podařilo dokonale utajit, že právě v tento den na svých sociálních sítích odhalí dlouho připravovaný projekt nové herní konzole z řady Xbox. Oznámený „projekt Helix“ má spojit do jednoho zařízení pohodlí konzole a výkon herních počítačů. Co vše o chystaném Xboxu víme?
Nový Xbox: projekt Helix
Ve čtvrtek večer se na oficiálních profilech Xbox na sociálních sítích objevilo kratičké 7sekundové video, ve kterém problikává nápis „Project Helix“ a objeví se také předpokládané logo této nové konzole, stylizované „X“. Je tak pravděpodobné, že příští generace konzolí se zbaví typického zeleného kruhového loga.
The next generation of Xbox console: Project Helix pic.twitter.com/YQUrCgCb9J
— Xbox (@Xbox) March 5, 2026
Na svém vlastním profilu pak přispěchala s první dávkou informací současná výkonná ředitelka segmentu Xbox uvnitř Microsoftu. „Skvělý začátek dne s týmem Xbox, kde jsme hovořili o našem odhodlání vrátit se na trh s Xboxem, včetně projektu Helix, což je kódové označení pro naši konzoli nové generace. Projekt Helix bude špičkou v oblasti výkonu a umožní vám hrát hry pro Xbox i PC,“ napsala Asha Sharma na svůj profil na X.
PC hraní na konzoli?
Z jejího vyjádření máme k dispozici i první informace, které potvrzují dřívější spekulace a úniky. Předně – projekt Helix je herní konzole, nikdo z firmy tak zatím nehovoří o hybridu konzole a PC, jak se dříve spekulovalo. Na druhou stranu, bylo potvrzeno, že na tomto zařízení půjdou hrát i PC hry – tedy ty, které nemají oficiální vydání na konzole typu PlayStation nebo Xbox.
Pod kapotou by ale Helix měl připomínat PC více než současná generace konzolí. Podle dostupných informací bude pokračovat klíčová spolupráce s americkou firmou AMD, která dodá čipovou sestavu založenou na hybridním procesoru a grafickém čipu. Přesnější info nemáme, ale mělo by se jednat o čip z herních PC, speciálně upravený pro konzoli nové generace.
Již dříve se objevily spekulace o tom, že zařízení poběží na upraveném systému Windows (stejně jako současná generace Xbox Series X|S). Ten by měl být otevřený do takové úrovně, že nabídne možnost instalovat i obchody s digitálními kopiemi třetích stran. Tedy nejen Microsoft Store, ale třeba i Steam, případně další.
Název budí rozpaky
Pro první prezentaci své nové herní konzole si Microsoft vybral pracovní označení „projekt Helix“. Podobná interní jména dostávají vlastně všechny produkty, ať už jde o telefony, automobily, nebo třeba herní konzole. Co by toto označení mohlo naznačovat směrem k samotné konzoli?
V matematice a geometrii je helix křivka v trojrozměrném prostoru, která se stáčí kolem osy, podobně jako pružina nebo závit šroubu. Odtud vychází i logo projektu, které připomíná dvojšroubovici DNA. V anatomii se však helixem označuje zahnutý vnější okraj ušního boltce. Také piercing, který se do této chrupavky umisťuje, nese označení helix.
Cena a dostupnost
V tuto chvíli byl pouze odhalen vizuál samotného pracovního názvu. Microsoft tím však láká na bližší představení, které se pravděpodobně odehraje v příštím týdnu na Game Developers Conference. Ta se bude odehrávat v San Franciscu od 9. do 13. března.
Samotné uvedení na trh je v tuto chvíli s velikým otazníkem, oficiální informace od výrobce zatím nejsou k dispozici. Ředitelka AMD Lisa Su však již před měsícem uvedla, že jejich práce na speciálním čipu pro nový Xbox jde podle plánu. Pokud bude vše pokračovat v podobném duchu, měl by nový Xbox, ergo projekt Helix, dorazit na trh v roce 2027; tedy dříve než PlayStation 6. Co do ceny se nejčastěji spekuluje částka kolem tisícovky dolarů, tedy asi 25 tisíc korun.