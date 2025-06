Steam na Xboxu? Microsoft naznačil otevření své herní platformy

Microsoft prozradil, kdo vyrobí čip pro budoucí konzole Xbox

Zároveň jsme se dočkali příslibu integrace obchodů třetích stran

Konzolové hry půjde hrát na různých zařízeních a nezávisle na jejich původu

Příští generaci konzolí Xbox budou opět pohánět čipy od AMD. Spolupráce Microsoftu a AMD ve vývoji hardwaru pro konzole trvá víc než dvanáct let, v tomto týdnu obě firmy oznámily pokračování tohoto partnerství. Spolupráce má trvat několik let a projeví se nejen na příští generaci stolních konzolí Xbox, ale i na dalších herních zařízeních.

Nejen stolní konzole, ale i další hardware

Nové víceleté partnerství AMD a Microsoftu oznámila prezidentka divize Xbox Sarah Bond a prozradila i několik zajímavých plánů do budoucna. Předně se můžeme těšit na to, že čipy od AMD neuvidíme pouze v příští generaci stolních Xboxů, ale i u dalších herních systémů, jako jsou handheldy či cloudové služby.

Nový „křemík“ pro příští generaci herních zařízení je již ve vývoji a podle Bond údajně přinese vyšší úroveň vizuální kvality a také pohlcující hratelnost zesílenou o možnosti umělé inteligence. Potěšující je, že tyto novinky pocítíme nejen u nových, ale i u stávajících her – zpětná kompatibilita bude i u příští generace Xboxu zachována.

Xbox nebude jenom konzole, ale komplexní herní platforma

Prezidentka divize Xbox rovněž naznačila, jaké má Microsoft plány do budoucna. Xbox již nebude pouze název herní konzole, ale značka pro ucelenou herní platformu, která bude s uživatelem kdykoliv a kdekoliv. Má být přitom jedno, jaká uživatel používá zařízení, a dokonce z jakých obchodů jeho hry pochází.

Sarah Bond to sice neřekla přímo, je ale možné, že v příští generaci konzolí Xbox najdeme nejen Microsoft Store, ale rovněž i Steam, GOG, Epic Games apod. Už dnes je koneckonců možné díky předplatnému Game Pass hrát na Xboxu hry z katalogu EA Play nebo Ubisoftu, byť v tomto případě se hry stále vyhledávají a stahují skrze Microsoft Store.

Provozovatelé obchodů třetích stran rozhodně integraci do ekosystému Xbox bránit nebudou, například společnost Valve provozující službu Steam po tom touží už několik let. Záleží tedy na Microsoftu, do jaké míry svůj ekosystém otevře a jaké bude účtovat třetím stranám poplatky za prodej her a obsahu v nich.

Bude příští Xbox pouze herní PC?

Zajímavá je i zmínka o tom, že Xbox tým úzce spolupracuje s týmem vyvíjejícím operační systém Windows, přičemž jejich společnou snahou je vytvořit z Windows herní platformu číslo jedna. Tato informace se dá vyložit různě – buď Redmondští chtějí docílit toho, aby bylo co největší množství Xbox her hratelných i na platformě PC, anebo nás připravují na to, že příští Xbox bude v podstatě upravený počítač s Windows se zajištěnou zpětnou kompatibilitou her.

Druhý jmenovaný přístup si Microsoft vyzkoušel na nedávno představené kapesní konzoli Xbox Ally do Asusu – běží na ní optimalizovaná verze Windows s aplikací Xbox, která má upravené prostředí a schopnost „uspat“ nepotřebné systémové komponenty pro zajištění maximálního herního výkonu. Součástí tohoto systému je i agregovaná knihovna, ve které jsou vidět hry z různých obchodů. Zatím to nemáme potvrzené, ale je možné, že se příští generace konzolí Xbox vydá podobnou cestou.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.