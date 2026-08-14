Gemini překonalo významný milník: každý měsíc si pro radu přijde více než miliarda uživatelů

- Google se pochlubil pokořením důležitého milníků své umělé inteligence
- Gemini zaznamenal přes jednu miliardu aktivních uživatelů měsíčně
- Kromě toho se gigant z Mountain View pochlubil i zajímavými statistikami
Umělá inteligence se již etablovala v řadě odvětví, ať už jde o práci či zábavu. I když kolem AI panovala alespoň ze začátku značná nedůvěra, cestu k lidem si nakonec velké jazykové modely založené na strojovém učení přeci jen našli, alespoň řečí čísel. S těmi se nyní vytasila těžká váha v oboru, konkrétně Google. Jeho umělá inteligence Gemini překonala významný milník co do počtu měsíčních uživatelů, kteří si ke Gemini chodí pro radu, inspiraci či si jen tak promluvit o různých věcech.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Miliarda aktivních uživatelů měsíčně
Aplikaci Gemini oficiálně používá více než jedna miliarda uživatelů po celém světě, což z ní učinilo nejrychleji rostoucí produkt v celé historii giganta z Mountain View. Google se nicméně nepochlubil jen se samotným milníkem, ale také s informacemi, jak uživatelé jeho umělou inteligenci používají. Kupříkladu 63 procent uživatelů využívá zadávaní promptů hlasem, přičemž u zaneprázdněných rodičů je údajně o 43 procent vyšší šance, že budou hlasové zadávání využívat pro odbavování každodenních úkolů.
Každá pátá interakce v rámci služby Gemini Live přesahuje rámec pouhého hlasového hovoru – uživatelé využívají živé přenosy z kamery a sdílení obrazovky k řešení problémů. Tato funkce je velmi oblíbená zejména mezi kutily a studenty. A studenti mají také ještě jeden pozoruhodný zářez na pažbě, neboť 38 procent promptů týkající se studia obsahuje nějakou tu přílohu. Gemini si získal značnou oblibu také u živnostníků a malých podniků, kteří s jeho pomocí generují přes 150 milionů obrázků každý den, především pro potřeby marketingu.
Majitelé zařízení s Androidem mají využívání Gemini o něco snadnější, především díky automatizacím ve více než 40 populárních aplikacích, což je ideální například pro bookování taxi, rezervování stolů v restauracích a podobně. Ani uživatelé iOS ale nezůstávají pozadu a podle Googlu je na platformě iOS přes 100 milionů aktivních uživatelů, přičemž uživatelé macOS mají tendenci zadávat přibližně dvojnásobek promptů oproti uživatelům jiných platforem.