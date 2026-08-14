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Gemini překonalo významný milník: každý měsíc si pro radu přijde více než miliarda uživatelů

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 14. 8. 19:00
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Chytrý telefon s umělou inteligencí Gemini (ilustrační obrázek)
  • Google se pochlubil pokořením důležitého milníků své umělé inteligence
  • Gemini zaznamenal přes jednu miliardu aktivních uživatelů měsíčně
  • Kromě toho se gigant z Mountain View pochlubil i zajímavými statistikami

Umělá inteligence se již etablovala v řadě odvětví, ať už jde o práci či zábavu. I když kolem AI panovala alespoň ze začátku značná nedůvěra, cestu k lidem si nakonec velké jazykové modely založené na strojovém učení přeci jen našli, alespoň řečí čísel. S těmi se nyní vytasila těžká váha v oboru, konkrétně Google. Jeho umělá inteligence Gemini překonala významný milník co do počtu měsíčních uživatelů, kteří si ke Gemini chodí pro radu, inspiraci či si jen tak promluvit o různých věcech.

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Miliarda aktivních uživatelů měsíčně

Aplikaci Gemini oficiálně používá více než jedna miliarda uživatelů po celém světě, což z ní učinilo nejrychleji rostoucí produkt v celé historii giganta z Mountain View. Google se nicméně nepochlubil jen se samotným milníkem, ale také s informacemi, jak uživatelé jeho umělou inteligenci používají. Kupříkladu 63 procent uživatelů využívá zadávaní promptů hlasem, přičemž u zaneprázdněných rodičů je údajně o 43 procent vyšší šance, že budou hlasové zadávání využívat pro odbavování každodenních úkolů.

Oslava jedné miliardy měsíčních aktivních uživatelů Google Gemini
Gemini každý měsíc využívá miliarda uživatelů po celém světě

Každá pátá interakce v rámci služby Gemini Live přesahuje rámec pouhého hlasového hovoru – uživatelé využívají živé přenosy z kamery a sdílení obrazovky k řešení problémů. Tato funkce je velmi oblíbená zejména mezi kutily a studenty. A studenti mají také ještě jeden pozoruhodný zářez na pažbě, neboť 38 procent promptů týkající se studia obsahuje nějakou tu přílohu. Gemini si získal značnou oblibu také u živnostníků a malých podniků, kteří s jeho pomocí generují přes 150 milionů obrázků každý den, především pro potřeby marketingu.



Android 17, umělá inteligence Gemini AI a smartphone Pixel (ilustrační obrázek)



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Majitelé zařízení s Androidem mají využívání Gemini o něco snadnější, především díky automatizacím ve více než 40 populárních aplikacích, což je ideální například pro bookování taxi, rezervování stolů v restauracích a podobně. Ani uživatelé iOS ale nezůstávají pozadu a podle Googlu je na platformě iOS přes 100 milionů aktivních uživatelů, přičemž uživatelé macOS mají tendenci zadávat přibližně dvojnásobek promptů oproti uživatelům jiných platforem.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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