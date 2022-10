Resident Evil Village přichází na macOS. Není ale pro každého

Kdo by neznal japonskou hororovou sérii Resident Evil, která poprvé nadchla hráče v roce 1996. Mimo videohry se sága podívala i na filmové plátno v celé řadě snímků, kterým dominoval herecký výkon Milly Jovovich. V posledních letech chytá Resident Evil druhý dech, o čemž svědčí kupříkladu oznámený remake čtvrtého dílu plánovaný na příští rok či povedený přírůstek do série s názvem Village, který se na pultech obchodů objevil minulý rok.

Resident Evil Village Trailer | Resident Evil Showcase

Právě Resident Evil Village se podíval prakticky na všechny myslitelné platformy, jako jsou třeba Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch či končící Google Stadia. Jak už ale bývá tradicí, počítače z dílny Applu si s hrami příliš netykají, a tak Resident Evil Village v prvním sledu macOS vynechal.

Nyní se ovšem chystá nečekaný zvrat. Vývojáři z japonského studia Capcom totiž na oficiálním webu oznámili příchod Resident Evil Village také pro počítače Mac. Má to ovšem jeden háček – hra je k dispozici exkluzivně pro stroje s čipsety Apple Silicon, tedy pro modely z posledních dvou let. Plynulý chod her na nejnovějších zařízeních s macOS je možný díky API Metal 3 a jeho funkci MetalFX, která se stará o upscaling. K vydání na macOS došlo u příležitosti uvedení Winters Expansion DLC, které později dorazí také na systém od Applu. Samotný Resident Evil Village je už nyní dostupný skrze Mac App Store za 1 050 Kč.