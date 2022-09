Stadia končí. Google bude vracet hráčům peníze

Google oznámil, že po pouhých třech letech provozu vypne svoji herní službu Stadia. Ta za měsíční poplatek zpřístupňovala ty nejlepší tituly, aniž by hráč musel vlastnit nějaký supervýkonný hardware – díky streamování ze vzdálených serverů stačilo v podstatě jakékoliv zařízení typu tabletu či notebooku připojené k rychlému internetu. O službu byl ale malý zájem, a tak se v Googlu rozhodli neudržovat ji při životě. K vypnutí dojde 18. ledna příštího roku. Do té doby bude ještě možné Stadii používat, byť bez nákupů nových her.

O konci Stadie se spekulovalo již delší dobu. Google svoji službu nijak zvlášť nerozvíjel, spíše ji postupně utahoval kohouty – na začátku loňského roku ukončil vývoj vlastních her, což spustilo odchod některých velkých jmen ke konkurenci. Stadii také zřejmě nepomohla cenová politika – kromě předplatného bylo nutné si ještě kupovat samotné hry, zatímco u konkurence měli všechno v jednom balíčku.

Naštěstí tito lidé o své peníze nepřijdou – Google se zavázal veškeré prostředky za hry a transakce v nich vrátit, většina refundací má být provedena do poloviny ledna příštího roku. Do té doby bude zdarma i samotné používání Stadie – další měsíční poplatky si Google účtovat nebude. Vracet se budou i prostředky za nákup hardwaru provedený skrze Google Store, přičemž kupující si jej budou moci ponechat – někteří se tak mohou radovat ze získání Chromecastu Ultra zcela zdarma.

Vniveč nepřijdou ani technologie, které Stadia využívala. Google má v plánu některé z nich použít v oblasti rozšířené reality, nebo je nabídne svým partnerům. Pokud vám koncept streamování her vyhovoval, stále fungují konkurenční služby Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now nebo Amazon Luna.