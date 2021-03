Google Stadia přichází o velké jméno. Jade Raymond míří ke konkurenci

Videoherní streamovací platforma Google Stadia to už od svých začátků nemá lehké. Po vlně kritiky se služba zdárně oklepala a nyní se už soustředí jen na vylepšování svých služeb a růst portfolia her. Ke zdárnému růstu měla službě pomoci Jade Raymond, která je podepsaná například pod sériemi Assassin’s Creed či Watch Dogs. Ta po štacích v Electronic Arts či Ubisoftu zamířila do Stadia Games and Entertainment.

Studio bylo bohužel začátkem letošního roku zrušeno. Zatímco ostatní zaměstnanci vesměs přijali nové role v rámci struktur Stadie, Raymond tuto službu opustila. Nyní se opět našla, jenže v náručí konkurence.

Její nové studio nese název Haven a spadá přímo pod Sony. Je tedy velmi pravděpodobné, že nové hry pod jejím vedením uvidíme pouze jako exkluzivní tituly na novém PlayStationu.