Konečně jsme se dočkali. Google dnes úderem 18. hodiny spustil svou herní cloudovou službu Stadia i pro hráče v České republice a na Slovensku. Jedná se o alternativu ke klasickému gamingu na konzolích a stolních počítačích. Stadia vám umožní hrát z různých zařízení; ať už se jedná o telefon, tablet, počítač nebo televizi.

Navíc si hry nemusíte stahovat a instalovat je – vše se do koncového zařízení „streamuje“. Dobrou zprávou je, že základní verze této služby je zdarma. Pokud vám registrace do Stadie nefunguje, zkuste vyčkat. Google upozorňuje, že služba bude uživatelům nabíhat postupně a všem bude dostupná nejpozději do úterního večera.

Služba Google Stadia je oficiálně dostupná v Česku, avšak bez Stadia gamepadu

základní verze je zdarma pro všechny uživatele Gmailu, ale moc toho nenabízí; placená varianta vyjde na 259 Kč/měsíc

ke hraní her nepotřebujete výkonný hardware, stačí vám pouze kvalitní internetové připojení

k dispozici je řada AAA titulů, od 10. prosince bude dostupný i Cyberpunk 2077

Cloudových herních služeb postupně přibývá. K GeForce Now (recenze), xCloudu (recenze) se i u nás nyní připojuje Google Stadia. Výhodou tohoto způsobu hraní je především to, že nemusíte mít nijak extrémně výkonný stroj abyste si mohli zahrát aktuální herní pecky.

Nevýhodou je, že i když nějaké tituly již máte zakoupené třeba na Steamu, do Stadie si je (narozdíl od GeForce Now) nepřesunete a je nutné do nich ve Stadii investovat znovu. Druhý zápor vychází z faktu, že u nás Google zatím neprodává hardware – Stadia gamepad si bohužel v České republice oficiálně nekoupíte.

Mohlo by vás zajímat… Recenze Withings ScanWatch: klasické hodinky si podaly ručičky s moderními technologiemi

Službu Google Stadia jsme na SMARTmanii testovali už loni v prosinci, nicméně tehdy šlo výhradně o test americké verze (včetně gamepadu) a musím říci, že Stadia za rok ušla obrovský kus cesty nejen co se týče stability připojení, ale také kvality přenosu obrazu. O tom ale podrobněji níže…

Základní verze je zdarma

Stadia nabízí dva modely – jeden je bezplatný a druhý je za poplatek 259 Kč/měsíc (z předplatného je kdykoliv možné se odhlásit). Pro registraci bezplatného účtu vám stačí pouze účet na Gmailu. V případě, že používáte služby Googlu na vlastní doméně (Google Workspace, organizace), do Stadie se s tímto účtem zatím nepřihlásíte.

Po registraci budete mít možnost hrát jakékoliv hry, které si koupíte v kvalitě 1080p při 60 fps. Jinými slovy, v bezplatném tarifu si bez nákupu titulu nezahrajete. Ceny AAA titulů jsou podobné jako u PC verze. Například Cyberpunk 2077, DOOM Ethernal, Rage či Mortal Kombat 11 Ultimate vyjdou na 60 euro (1 590 Kč). Při registraci získáte jednorázovou slevu 200 Kč na nákup první hry.

Členství Stadia Pro, které se platí měsíčně, nyní můžete na jeden měsíc využívat zdarma – stačí jen při registraci vložit údaje o vaší platební kartě (předplatné na konci období nezapomeňte zrušit). S tímto předplatným automaticky získáváte každý měsíc několik her zdarma.

Bezplatná verze Stadia je k dispozici bezplatně pro každého majitele Gmail účtu. Stačí se zaregistrovat na stadia.com.

Bezplatně si můžete zahrát first person RPG Destiny 2: New Light.

Hrát lze v rozlišení Full HD (1080p) při 60fps se stereo zvukem.

Všichni noví uživatelé Stadie získají jeden měsíc prémiové služby Stadia Pro zdarma. Stadia Pro Stadia Pro je za 259 Kč měsíčně a nabízí výběr bezplatných her, které můžete zařadit do své knihovny Stadia a nové hry každý měsíc (kompletní seznam).

Vybrané hry zůstávají ve vaší knihovně po celou dobu trvání vašeho předplatného Stadia Pro.

Hrát lze až ve 4K rozlišení při 60 fps a s podporou HDR, avšak ne na macOS (další informace).

Exkluzivní slevy na hry a přístup k Free Play Days, v rámci nichž můžete zkoušet nové tituly.

U Pro předplatného lze hrát až ve 4K při 60 fps, včetně podpory HDR (do budoucna přibude i 8K při 120 fps). Další výhodou jsou slevy na některé hry a také přístup k akci Free Play Days, což jsou dny, během kterých si můžete bezplatně vyzkoušet různé nové tituly.

Mohlo by vás zajímat… Recenze Apple Watch SE: dostupná vstupenka do světa chytrých hodinek

Na čem hrát?

Pokud přemýšlíte, kde tuhle novinku otestovat, jednou z cest je klasický počítač nebo notebook. Tam stačí spustit prohlížeč Google Chrome a začít hrát. Dále je možné hrát na televizích s Chromecast Ultra a celé řadě androidích smartphonů a tabletů.

Seznam podporovaných smartphonů:

Pixel 2, 2XL, 3, 3XL, 3a, 3a XL, 4, 4XL, 4a, 4a (5G), 5

Samsung S8, S8+, S8 Active, Note 8

Samsung S9, S9+, Note 9

Samsung S10, S10+, Note 10, Note 10+

Samsung S20, S20+, S20 Ultra

OnePlus 5, 6, 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 8, 8 Pro, Nord

OnePlus 5T, 6T, 7T, 7T Pro, 7T Pro 5G

Asus ROG Phone, ROG Phone II, ROG Phone III

Razer Phone, Razer Phone II

LG V50 ThinQ, V50S ThinQ, V60 ThinQ, G7 ThinQ, G8 ThinQ, Wing

Postupem času budou další podporovaná zařízení přibývat. My jsme Stadii otestovali na Samsungu Galaxy Z Fold 2.

Co se týče iOS, Apple neumožňuje na App Store umisťovat aplikace pro cloudové hraní, takže Stadia bude dostupná prostřednictvím webové aplikace v prohlížeči Safari. Zatím tomu tak bohužel není, takže na tuto variantu si ještě budeme muset počkat.

Gamepad, myš, klávesnice i displej telefonu

Google Stadia má dokonce svůj vlastní gamepad, nicméně jak jsem psal výše, na českém trhu se bohužel oficiální cestou prodávat nebude. Naštěstí lze ale sáhnout i po konkurenčních gamepadech, podporované jsou například tyto:

PlayStation DualShock 4

Xbox One

Xbox One Elite

Xbox Adaptive

Xbox 360

Nintendo Switch Pro

Jinak je samozřejmě možné použít klasickou myš a klávesnici, nebo softwarová tlačítka při ovládání na telefonu, což je ale ta nejméně pohodlná varianta. Na Samsungu Galaxy Z Fold 2 se 7,7palcovým displejem se mi sice hrálo celkem dobře, ale gamepad je gamepad.

Mohlo by vás zajímat… Recenze iPhone 12 Pro: jablko, co nespadlo daleko od stromu

4K pouze na Windows, na macOS pouze Full HD

Vyzkoušel jsem samozřejmě i hraní přes webový prohlížeč Chrome na iMacu a ovládání prostřednictvím myši/klávesnice, které bylo naprosto bezproblémové. Jen pozor, Chrome na macOS nepodporuje hardwarové dekódování VP9, které je nutné pro hraní ve 4K rozlišení. Na macOS tedy tituly spustíte maximálně ve Full HD rozlišení, pro 4K bude nutné sáhnout po počítači s Windows.

Pokud si chcete ověřit, zda Chrome na vašem PC podporuje hardwarové dekódování VP9, zadejte do adresního řádku chrome://gpu, následně na stránce najděte nadpis Video Acceleration Information. Pokud zde vidíte Decode vp9, prohlížeč dekódování podporuje. Pokud vám tento řádek ve výpisu chybí, ve 4K si nezahrajete.

Druhou možností, jak podporu 4K ověřit, je přihlásit se do rozhraní Stadia – Nastavení – Výkon, kde lze nastavit potřebné rozlišení. Pokud je 4K zašedlé a vidíte zde hlášku „Zařízení, na kterém hrajete, nepodporuje rozlišení 4K,“ máte smůlu.

Dojmy z hraní

Herní službu Google Stadia jsem měl možnost testovat ještě před dnešním oficiálním spuštěním v České republice a mé dojmy jsou více než pozitivní. Co se týče ovládání – myš a klávesnice nebo gamepad bude rozhodně lepší volbou než virtuální ovladač. Dá se použít, ale doporučuji se mu spíše vyhnout. Zejména na telefonech s menším displejem to příliš pohodlné není. Na druhou stranu, Stadia podporuje i řadu gamepadů s držákem na telefon, a pak už je herní zážitek podstatně zajímavější.

Kvůli Stadii jsme si do redakce objednali gamepad iPega 9083s, který by podle reakcí uživatelů na Redditu měl být se Stadií také kompatibilní, nicméně zatím stále čekáme na jeho doručení. Jakmile se tak stane, nabídneme vám další článek s dojmy. Otestovat chceme hry Mortal Kombat 11 i chystaný Cyberpunk 2077.

Grafika her je kvalitní a v případě, že máte dostatečně rychlé připojení k internetu, je hraní plynulé a neseká se. Pokud nemáte dost rychlou wifi síť, je možné hrát i přes 4G nebo 5G. To je ale asi varianta pouze pro uživatele s neomezeným datovým tarifem, protože hry pochopitelně konzumují velkou dávku dat.

Čas od času se mi na telefonu stalo, že se při spuštění hry objevila pouze černá obrazovka a ani po minutě čekání nedošlo ke spuštění. Pomohlo až ukončení aplikace Stadia a opětovné spuštění. Při hraní na počítači přes prohlížeč Chrome se tento problém neobjevoval.

Při hraní přes mobilní data se kvalita obrazu sníží a reálně přenesete okolo 2,7 GB za hodinu hraní. Při „streamování“ ve Full HD rozlišení (1080p) už je to až 12,6 GB za hodinu. 4K spotřebuje až 20 GB za hodinu, což už je slušná porce dat.

Přikládám také video, na kterém máte možnost vidět srovnání kvality obrazu mezi PC, PlayStation 4 a službou Google Stadia. Já sám jsem byl překvapený, jak vysokou kvalitu tahle služba nabízí. V případě problémů s připojením se hra začne sekat a následně dojde ke snížení kvality obrazu.

STADIA vs PC vs PS4 | RDR2: WHO DOES IT BEST?

Watch this video on YouTube

Stadia rozhodně necílí na hardcore hráče, kteří doma mají nadupanou herní mašinu, ale spíše na ty, kteří tak výkonný hardware nemají k dispozici. Já například používám 5K iMac z roku 2014, což není úplně ideální herní stroj, respektive jakýkoliv počítač s macOS není pro hraní her vhodný, protože pro tuhle platformu zkrátka tolik AAA titulů nevychází.

A právě tady přichází síla cloudového hraní, díky kterému si i na svém starém iMacu zahraju špičkové tituly jako Cyberpunk 2077, a pokud mám podporovaný smartphone (a dostatečně rychlé připojení), můžu hry „pařit“ klidně i před spaním v posteli.

Get To Know Stadia

Watch this video on YouTube

Čistě ze zvědavosti jsem vyzkoušel také zrcadlení obrazovky ze smartphonu na 65″ televizi od Samsungu s Tizenem (jelikož pro ten zatím Stadia aplikace neexistuje) a zážitek byl opět velmi dobrý. Překvapila mě opravdu nízká latence i velmi rychlá odezva na ovládání. Výrazně lepšího zážitku ale docílíte s Chromecastem Ultra, který je ale nutné si dokoupit za zhruba 2 300 Kč.

Jednou z největších nevýhod Stadie je nutnost případného opětovného nakupování her, které už vlastníte na jiné platformě. Pokud by bylo možné za nějaké větší měsíční předplatné získat knihovnu her, nebo si ve Stadii zlegalizovat zakoupené tituly třeba z již zmíněného Steamu, mohla by tahle služba získat na atraktivitě i v očích hardcore hráčů. A pokud Stadii vyzkoušíte, dejte nám do komentářů vědět, jak jste spokojeni.

Her je spousta a nechybí ani Cyberpunk 2077

Prostřednictvím Google Stadia si už nyní můžete zahrát více než 100 herních titulů. Najdete mezi nimi například Assasin’s Creed: Valhalla, Baldur’s Gate 3, Doom Eternal nebo NBA 2K21. Od 10. prosince bude k dispozici také očekávaná pecka Cyberpunk 2077, avšak bez ray tracingu, jelikož výpočetní stroje Stadie běží na architektuře od AMD.

Dále Stadia nabízí také hry výhradně určené pro tuto službu. Mezi těmi je Crayta nebo například Orc Must Die! 3.

Kromě toho Google sám hodlá vyvíjet hry a spolupracovat s ostatními vývojářskými tými na hrách, které budou určené speciálně pro tento typ cloudového gamingu.

Kompletní seznam her: