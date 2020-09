Vyzkoušeli jsme xCloud: jak si vede streamovací služba od Microsoftu?

Streamované hraní her není žádným novým projektem. O hraní výkonných AAA her na ne zrovna nejnovějších strojích či rovnou v prohlížeči se mluví už delší dobu. Velkou pozornost si streamované hraní užívalo před více než deseti lety, když se na trhu objevily služby OnLive a Gaikai. Již tehdy byli nejen novináři skeptičtí k jejich fungování, to ovšem nebránilo Sony v tom, aby obě služby vzala pod svá křídla.

Po chvíli ticha rozvířil vody streamovaného hraní Google se svým projektem s názvem Stadia. Ani Google se nicméně nevyhnul skeptickým pohledům novinářů a lidí na slovo vzatých, což se při spuštění služby naplno projevilo – Stadia doposud nefunguje úplně perfektně, je dostupná v omezeném počtu zemí a její platební model také není ideální – nejen, že musíte měsíčně platit za možnost používat Stadii, ale ještě si k tomu musíte kupovat samotné hry.

Kdo je jen trochu znalý poměrů na trhu s cloudem, tak ví, že Google zde ani zdaleka nedominuje – je až třetím někde daleko vzadu. Na streamované hraní jednoduše potřebujete pořádnou infrastrukturu a tou Google nedisponuje. Relevantní hráči jsou tak pouze dva – dominantní Amazon a Microsoft. Zatímco první jmenovaný si se svou službou na streamované hraní dává na čas, Microsoft rozhodně neotálí.

Streamované hraní je tu s námi už nějakou chvíli

S představením Projektu xCloud také vyvstala otázka – a co Sony? Ta si je plně vědoma toho, že ani dekádu staré akvizice nemohou konkurovat spolehlivé infrastruktuře, kterou Sony jednoduše nemá. Nejen proto se japonská společnost na tomto projektu rozhodla spojit s Microsoftem síly, a proto úspěch xCloudu je stěžejní nejen pro Microsoft, ale také pro Sony.

Teď už ale k samotnému hraní, které zhruba před měsícem uvedl Microsoft v rámci betaverze aplikace Xbox Game Pass také v České a Slovenské republice, čímž konkurenční Stadii vypálil rybník. Není to ale jen tak – kromě zařízení s Androidem budete potřebovat také ovladač a především předplatné Game Pass Ultimate. Streamované hraní je nyní součástí nejvyššího předplatného, takže betaverzi aplikace můžete s klidem odložit.

Po splnění všech prerekvizit stačí kliknout na záložku cloud, vybrat si některou z dostupných her a za několik okamžiků jste ve hře. K dispozici je okolo 150 her, takže předplatitelé Game Passu budou spokojení. V betaverzi bylo k dispozici zhruba 30 her, takže nárůst je značný. Výhodou je, že hry nemusíte kupovat – jsou totiž k dispozici v rámci předplatného GamePass.

Výběr her je na betaverzi poměrně široký

Na výběr máte kromě indie her jako Untitled Goose Game, Subnautica či Journey to the Savage Planet také velké hry z dílny Microsoft Studios – nechybí Forza Horizon 4, Gears 5, Halo: Master Chief Collection či Hellblade: Senua’s Sacrifice. Hráče v Česku a na Slovensku jistě potěší také přítomnost DayZ z dílny Bohemia Interactive. Všechny jistě potěší také velké AAA pecky, jako třeba Zaklínač 3.

Stačí jen pár klepnutí a rázem jste po připojení k serveru ve zvolené hře. Streamované hraní skrze xCloud se pokaždé připojuje k jinému serveru, nejčastěji se jednalo o německé a francouzské servery. Pakliže jste některou z her již rozehráli na Xboxu či PC, samozřejmostí je přenesení také uložených pozic.

S dobrým internetem je xCloud doslova lahoda

Kvalitu hry určuje bez výjimky připojení. Na domácí Wi-Fi problémy nebyly, ať už jsem využíval 2,4GHz či 5GHz pásmo (xCloud preferuje 5 GHz). Nutno však podotknout, že můj domácí internet je optický kabel od T-Mobilu s downloadem 55 Mbps, uploadem 21 Mbps a 13ms pingem ve špičce (na 2,4GHz pásmu). Na takovéto síti prakticky nebudete mít žádné problémy jak se samotným streamováním, tak s kvalitou, byť služba si velmi okatě řekne o připojení k 5 Ghz.

Obdobných hodnot dosahuje také mobilní připojení od O2, které mám ve svém mobilním telefonu. Ani zde se streamováním nejsou problémy, byť stabilita na domácí síti byla přeci jen o chlup lepší. Pozor je si třeba dát také na spotřebu dat – hodinka hraní vám bez potíží vycucne několik giga dat, takže s hraním na cestách raději opatrně.

Kvalita hry pochopitelně nedosahuje ani zdaleka výkonnému PC či konzoli, v žádném případě se ale nejedná o nic nehratelného. Kvalita textur je nižší ve prospěch plynulosti a zrovna v případě Forzy Horizon 4 auto v pohybu nevypadá zrovna učebnicově. Odezva u stříleček je velmi dobrá, byť do multiplayeru bych se zrovna dvakrát nehnal, obzvláště v Halo. Na oddech v singlu je ale odezva více než dostačující.

Když není rychlý internet, je to o poznání horší

Toto jsou nicméně ideální podmínky, kterých si užívají jen obyvatelé velkých měst a to ještě ne všech. Při pomalejších připojeních na veřejných Wi-Fi sítích či jen u jiných poskytovatelů se naplno projeví to, na co skeptici neustále poukazují. Při pomalejších připojeních jde kvalita textur rapidně dolů, projevuje se naplno prokládání obrazu a při opravdu pomalém připojení se z hraní stává opravdové peklo.

Na závody ve Forze či střílení v Gearsech raději na pomalém internetu zapomeňte, Ori by pak pro vás byl očistec. Na druhou stranu Frostpunk, Untitled Goose Game či Bard’s Tale se dá hrát i na pomalejší síti, jen to nebude ten nejlepší zážitek pod sluncem. I tak mě velmi mile překvapilo, že xCloud funguje na poměrně širokém spektru internetových připojení a opravdu nehratelný je jen v těch nejpomalejších případech.

Jako uživatele Chromebooku mě pochopitelně zajímala možnost streamování skrze Android aplikaci, které Chromebooky podporují. Po stažení na mě dle očekávání vyskočila informace, že cloudové hraní je na mém notebooku zapovězeno. Doufám, že si Microsoft brzy uvědomí potenciál Chromebooků pro cloudové hraní a zpřístupní xCloud také mimo telefony a tablety s Androidem. Pro pořádek dodám, že kvůli restrikcím ze strany Applu si nezahrajete ani na iPhonech a iPadech.

Jak hodnotím streamování skrze xCloud?

Ačkoli je xCloud stále ještě v začátcích, jedná se bezesporu o jednu z nejlepších platforem pro streamované hraní. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z mála služeb, kterou si můžete zahrát i v našich podmínkách, je třeba připomenout úsloví „darovanému koni na zuby nehleď“. Velmi příjemně mě překvapilo, že hry jsou bez větších potíží hratelné i v našem prostředí a dosáhnout kvalitní streamované zábavy.

Pokud nemáte zrovna nejlepší internetové připojení, může vás xCloud i nadále nechat chladnými. Řešením může být bohatý datový tarif, neboť pokrytí LTE není na našem území zrovna na špatné úrovni a k pohodlnému hraní postačí. Po opuštění betaverze se situace zlepšila, i tak je ale kvalitní internetové připojení nutností.