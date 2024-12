Tim Cook v rozhovoru: „Apple opustím, až nastane čas. Miluju to tady!“

Americký magazín Wired publikoval ve středu velký rozhovor s generálním ředitelem společnosti Apple, Timem Cookem, který jablečné firmě šéfuje už od roku 2011. V rozhovoru se s novinářem Stevenem Levym dotkl tématu umělé inteligence, zaměření na zdraví uživatelů a také jeho plánů na setrvání v čele nejhodnotnější firmy na světě.

V popředí celého rozhovoru se nachází téma umělé inteligence, kterou Apple od letošního roku konečně začal nabízet koncovým uživatelům v balíčku funkcí Apple Intelligence. Cílem Applu pod vedením Cooka je dosáhnout toho, že umělá inteligence v produktech bude pozitivně ovlivňovat život uživatelů.

When you think of Apple, what comes to mind? The iPhone? Computers? Their music products? Or maybe even Apple Intelligence?

Well according to the company’s CEO Tim Cook, it will be their health apps that will define their legacy. https://t.co/NLltZ5MIeR

